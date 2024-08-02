Trakya'da kuraklık ayçiçek üreticilerini vurdu

Uzun yıllardan beri Trakya ve Kırklareli bölgelerinde aşırı sıcak ve kuraklık nedeniyle yaşanan ürün ve kalite kaybı, bu yıl üreticileri kara kara düşündürüyor.

Türkiye’nin önemli ayçiçeği üretim merkezlerinden Trakya’da bu yıl yaşanan aşırı sıcaklık ve kuraklık ürün ve kalite kaybına neden olurken üreticileri zor günler bekliyor.

Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan, uzun yıllardan beri Trakya ve Kırklareli bölgesinde aşırı sıcak ve kuraklıktan kaynaklanan ürün kaybı ve kalite kaybının bu sene hat safhalara ulaştığını belirtti.

Şaylan, "Üreticileri zor günler bekliyor" diyerek çiftçilerin destek beklediğini ve desteklerin yenilenmesi ve artırılması gerektiğini vurguladı.

“İlk hasat yapıldı, dönümde 53 kilo verim alındı”

Bazı bölgelerde ilk hasadın yapıldığını aktaran Şaylan, "Hasat edilmeye gerek yok, görünen ortada. Gerçekten bu sene ayçiçeği üreticisi perişan olacak, fiyat ne verilirse verilsin. Bu sene ayçiçeği üretimi yerle bir. Çünkü bugün bir arkadaşımız biçim yaptı, dönümünde 53 kilo verim aldı. Bu verimle gerçekten çiftçinin durumu sıkıntılı" dedi.

Kuraklığın sadece üreticiyi değil devleti de etkileyeceğini belirten Şaylan, “Ülkede ayçiçek üretiminin yüzde 43, 45 arasında Trakya’dan sağlıyoruz. Bu da hem bizleri etkilediği gibi ayçiçek üretimini etkileyecektir Türkiye’de” diye konuştu.