Trakya'da motorlu taşıt sayısı 652 bine yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 yılı Ekim ayı itibarıyla Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ’da trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarıyla ilgili istatistik verilerini yayınladı. İstatistiklere göre öre, Kırklareli’de 151 bin 121, Edirne’de 181 bin 467, Tekirdağ’da ise 319 bin 482 kayıtlı motorlu kara taşıtı olduğu açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ekim 2023’ün sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarına ilişkin verileri açıkladı. Verilere göre, trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı Tekirdağ’da 319 bin 482, Kırklareli’de 151 bin 121, Edirne’de ise 181 bin 467’ye yükseldi.

Toplamda bu 3 ilde trafiğe kayıtlı motorlu araç sayısı 652 bin 70’e yükselmiş oldu.