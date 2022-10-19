Trakya'da Muhtarlar Günü kutlandı

Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli’de Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Edirne’de Muhtarlar Konağı önünde bir araya gelen köy ve mahalle muhtarları, bando eşliğinde Atatürk Heykeli’ne kadar yürüyüş yaptı. Atatürk Heykeli’ne çelenk sunumu ile başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile devam etti.

Edirne Köy ve Mahalle Muhtarları Federasyon Başkanı Sedat Tosun, günün anlamına ilişkin bir konuşma yaptı. Edirne ve ilçelerinde 253 köy ve 95 mahalle olmak üzere toplam 348 muhtarın görev yaptığını aktaran Tosun, muhtarların devlet ve vatandaş arasında köprü vazifesi gördüğünü ve gece gündüz çalıştıklarını belirtti.

Muhtarlık müessesinin Osmanlı’dan Cumhuriyet’e taşınan ender kurumlardan birisi olduğunu söyleyen Edirne Köy Muhtarları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Fatih Kıyga, 19 Ekim’i Muhtarlar Günü olarak muhtarlara hediye eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine teşekkürlerini sundu.

Muhtarlığın kutsal bir meslek olduğunu söyleyen Şükrüpaşa Mahallesi Muhtarı İrfan Tasmalı, vatandaşların istekleri için her zaman kurumların kapısını çaldıklarını aktardı.

Kentin ilk ve tek kadın muhtarı olduğunu söyleyen Medrese Alibey Mahallesi Muhtarı Nesrin Günay, bu mührü taşıdığı için gurur duyduğunu aktardı.

Köy ve mahalle muhtarları, buradaki törenin ardından Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık’ı makamında ziyaret etti.