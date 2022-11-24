Trakya'da Öğretmenler Günü törenlerle kutlandı

24 Kasım Öğretmenler Günü, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli’nde düzenlenen törenlerle kutlandı.

Edirne’de 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri çerçevesinde, Atatürk Meydanında tören düzenlendi. Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı’nın çelenk sunumuyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Törene katılanların oluşturduğu kortej, öğrencilerden oluşan bando takımı eşliğinde, törenin devam edeceği Halk Eğitim Merkezine yürüdü. Burada öğrenciler, çeşitli gösteriler sergiledi.

24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Tekirdağ ve Kırklareli’nde de törenler düzenlendi. Her iki ilde de çelenk sunumu, saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından, törenler kültür merkezlerinde devam etti.