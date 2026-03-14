Trakya'da şap alarmına karşı sahadalar: Büyükbaş hayvanlara aşılama sürüyor

Kırklareli’nin Pınarhisar ilçesinde büyükbaş hayvanların şap hastalığına karşı korunması amacıyla başlatılan aşılama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından Pınarhisar ilçesinde yürütülen çalışmalar kapsamında büyükbaş hayvanlar şap hastalığına karşı aşılanıyor. Teknik personeller tarafından yürütülen çalışmalarda hayvan sağlığının korunması ve olası salgınların önüne geçilmesi amacıyla işletmeler tek tek ziyaret edilerek aşılama işlemleri gerçekleştiriliyor.

Ekipler, üreticilerle de bir araya gelerek hayvan hastalıklarıyla mücadele konusunda bilgilendirme yaparken, aşılama programlarının düzenli şekilde uygulanmasının önemine dikkat çekiyor. Çalışmalar kapsamında ilçe genelindeki büyükbaş hayvanların belirlenen program doğrultusunda aşılanması hedefleniyor.

Şap hastalığına karşı aşılı ari statüsünü koruyan Trakya Bölgesi’nde hayvan sağlığının korunması ve bölgedeki hayvancılığın sürdürülebilir şekilde devam etmesi için ekiplerin sahadaki çalışmaları yoğun şekilde sürüyor.

Yetkililer, üreticilerin aşılama çalışmalarına destek vermesinin ve hayvanlarını düzenli olarak kontrol ettirmesinin hem hayvan sağlığı hem de bölge ekonomisi açısından büyük önem taşıdığını belirtti.