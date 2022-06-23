Trakya'da son yağışlar ürünlerin yüzünü güldürdü

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da son yağışlar çiftçilerin yüzünü güldürdü. Üreticiler geçtiğimiz seneye nazaran mahsulde artış bekliyor.

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et
  • 23.06.2022 13:52
  • Güncelleme: 23.06.2022 18:16
Trakya'da son yağışlar ürünlerin yüzünü güldürdü
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
SHA Silivri Haber Ajansı - Editör

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da son yağışlar çiftçilerin yüzünü güldürdü. Üreticiler geçtiğimiz seneye nazaran mahsulde artış bekliyor.

Kurak geçen bir kış döneminin ardından son günlerde etkili olan yağmurlar, çiçek açmaya başlayan ayçiçeği üreticisini sevindirdi.

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko

Trakya’da etkili olan son yağışlar verimde beklentiyi artırdı. Yurt genelinde son aylarda belli aralıklarla etkisini sürdüren yağmur yağışı, bazı bölgelerde hayatı olumsuz etkilese de çiftçiye ise umut oldu. Son yıllarda kuraklığın yaşandığı Trakya’da toprak, yağan yağmurun ardından suya doydu ve üreticileri sevindirdi. Ayçiçeği, arpa ve yem bitkileri başta olmak üzere ekili mahsulün olduğu alanlar suyun bereketiyle canlandı.

“Son yağışlar üreticiye umut oldu”

Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan son yağan yağışlarla birlikte yazlık ürünlerde verimin artacağını vurguladı.

Şaylan, beklenmeyen yağışların yağdığını ve toprağın suya doyduğunu dile getirerek “Son yağışlar gerçekten ayçiçeği ve mısırda çok faydalı oldu. Beklemediğimiz düzeyde yağmurlar yağdı. Bu yağmurlarda gerçekten çiftçilerimizi çok memnun etti. Aynı yağış daha önceden ekmiş olduğumuz buğdaylarda da faydası oldu. Son yağışlarla yaz bitkilerinde çok büyük faydası oldu. Gerçekten ürünlerin yüzü güldü diyebiliriz. Tüm Trakya’da güzel yağışlar yağdı en az yağış alan bölge bizdik. Bazı yerlerde şiddetli yağışlar oldu, ufak, tefek sıkıntılar yaşandı ama o sıkıntıları artık görmüyoruz” dedi.

İHA

Editör
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Silivri İlçe Milli Eğitim Müdürü Zekeriya Artar'dan Yıl Sonu Mesajı

Silivri İlçe Milli Eğitim Müdürü Zekeriya Artar’dan Yıl Sonu Mesajı

Alparslan Doğan'ın Silivri ziyareti

Alparslan Doğan'ın Silivri ziyareti

Gümüşyaka'da zincirleme kaza: 6 yaralı

Gümüşyaka'da zincirleme kaza: 6 yaralı

Kiralık çiftlikte 491 kök Hint keneviri ele geçirildi

Kiralık çiftlikte 491 kök Hint keneviri ele geçirildi

İmamoğlu, 'Silivri'nin kaderi bir gecede değişti'

İmamoğlu, ‘Silivri’nin kaderi bir gecede değişti’

İlk gaz yakım işlemleri devam ediyor

İlk gaz yakım işlemleri devam ediyor

Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Çok Okunanlar
1
Silivri Zabıtası son saniyede yetiştirdi

Silivri Zabıtası son saniyede yetiştirdi

2
Kayıp genç öldürülüp bir düğün salonunun bahçesine gömülmüş

Kayıp genç öldürülüp bir düğün salonunun bahçesine gömülmüş

3
İmamoğlu, 'Silivri'nin kaderi bir gecede değişti'

İmamoğlu, ‘Silivri’nin kaderi bir gecede değişti’

4
YKS'nin ikinci oturumu AYT başladı

YKS'nin ikinci oturumu AYT başladı

5
Yılmaz'dan İBB'ye plaj tepkisi: 'Sonuçlarına katlanırsınız'

Yılmaz’dan İBB’ye plaj tepkisi: ‘Sonuçlarına katlanırsınız’

6
Silivri'de sağanak yağış su baskınlarına neden oldu

Silivri'de sağanak yağış su baskınlarına neden oldu

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Altın çocuk belgeseli duygulu anlar yaşattı

Altın çocuk belgeseli duygulu anlar yaşattı

TEM Otoyolu'nda iki tır bir otomobilin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı

TEM Otoyolu'nda iki tır bir otomobilin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı

DAHA FAZLA
İstanbul merkezli 14 ilde tropik hayvan kaçakçılarına operasyon: 62 gözaltı

İstanbul merkezli 14 ilde tropik hayvan kaçakçılarına operasyon: 62 gözaltı

Silivri Adliyesi'nde yeni tayin ve atamalar

Silivri Adliyesi'nde yeni tayin ve atamalar

Silivri Zabıtası son saniyede yetiştirdi

Silivri Zabıtası son saniyede yetiştirdi

TÜRAM Lisesi'nde Mezuniyet Heyecanı Yaşandı

TÜRAM Lisesi’nde Mezuniyet Heyecanı Yaşandı

Kayıp genç öldürülüp bir düğün salonunun bahçesine gömülmüş

Kayıp genç öldürülüp bir düğün salonunun bahçesine gömülmüş