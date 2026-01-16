Trakya'da su alarm veriyor

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, Trakya Bölgesi’nde giderek derinleşen su krizine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, suyun yalnızca çevresel bir konu değil; bölgenin ekonomik, sosyal ve üretimsel sürdürülebilirliği açısından stratejik bir mesele olduğunu vurguladı.

Başkan Ahmet Çetin, ülkemizin "altın boynuzu" olarak nitelendirilen Trakya’nın su fakiri bir bölge olduğunun altını çizerek, yer altı su kaynaklarının kritik seviyelere gerilediğini ifade etti. Geçmiş yıllarda daha sığ derinliklerden temin edilen suyun bugün 400–500 metre derinlikten çıkarılabildiğine işaret eden Çetin, bu tablonun mevcut kaynakların hızla tükendiğinin açık bir göstergesi olduğunu belirtti.

"Su olmadan ne yaşam sürdürülebilir ne de üretim"

Son yapılan araştırmalarda Trakya Bölgesi’ndeki yer altı sularının yüzde 85’inin tükendiğinin görüldüğünü belirten Başkan Ahmet Çetin, su sorununa yaklaşımın günü kurtaran çözümlerle sınırlı kalmaması gerektiğini vurguladı. Başkan Ahmet Çetin, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Suyun olmadığı bir bölgede ne sanayiden ne tarımdan ne de sağlıklı bir

yaşamdan söz edemeyiz. Bölgemizin kalkınması ancak planlı, sürdürülebilir ve bütüncül bir su yönetimi ile mümkündür. Bölgemizde sanayi ve yaşam döngüsünün sürdürülebilir şekilde devam etmesi adına su güvenliğini ivedilikle sağlamalıyız. Devam eden su depolama altyapıları acilen tamamlanmalı, yeni su depolama yapıları planlanmalı; sürdürülebilir ve iklim duyarlı su yönetimi teknikleri yaygınlaştırılmalıdır."

Trakya’da yıllık 2,4 milyar metreküp su kullanıldığını hatırlatan Başkan Çetin, Meriç Nehri’nden akan suyun yaklaşık 2,5 milyar metreküplük kısmının uluslararası anlaşmalar çerçevesinde kullanım imkânı bulunduğunu belirterek, buradan iç bölgelere su transferine yönelik projelerin hızla hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti. Çetin, "Bu proje maliyetli görülebilir. Ancak Trakya’dan sanayinin ve yaşamın kopmasının maliyeti çok daha ağır olur. Susuzluğun bedeli, üretim kaybı, istihdamın zayıflaması ve yaşam kalitesinin düşmesiyle katlanarak büyür" dedi.

Başkan Çetin, yer altı su kaynaklarının korunmasının artık bir tercih değil zorunluluk olduğunu; alternatif su kaynakları, yüzey sularının etkin değerlendirilmesi ve bölgesel ölçekte büyük ölçekli projelerin gündeme alınmasının kaçınılmaz hale geldiğini söyledi. Uzun vadeli yatırımların maliyetli olabileceğini, ancak susuzluğun maliyetinin çok daha ağır sonuçlar doğuracağını vurguladı.

Ortak akıl ve kurumsal iş birliği şart

Başkan Ahmet Çetin, su sorununun tek bir kurumun ya da tek bir yerel yönetimin çözebileceği bir mesele olmadığını belirterek; merkezi idare, yerel yönetimler, sanayi kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum ve basının ortak akıl ve güçlü iş birliği içinde hareket etmesi gerektiğini dile getirdi.

Göreve geldiği ilk günden bu yana su sorununu gündemde tuttuklarını belirten Başkan Çetin, şunları kaydetti: "Israrla bu sorunun üzerinde durduk. Üniversitelerimizle akademik çalışmaları değerlendirdik. Namık Kemal Üniversitesi’nden kıymetli akademisyenlerimiz sunumlar gerçekleştirdi ve ortaya konulan tablo, acil önlemler almamız gerektiğini net biçimde gösterdi. Bu toplantılarda bölgemizde 141 milyon metreküp su açığı olduğu da ifade edilmiştir. Ayrıca kayıp-kaçakların ivedilikle önüne geçilmesi gerekmektedir. Tüm paydaşlarımızla temas halinde, çözüm odaklı çalışmalara katkı sunmayı sürdürüyoruz."

Gelecek nesiller için sorumluluk

Başkan Ahmet Çetin, suyun yalnızca bugünün değil, gelecek nesillerin de hakkı olduğunu vurgulayarak; atılacak her adımda çevresel dengeyi gözeten, bilimsel verilere dayalı ve uzun vadeli planlamaların esas alınması gerektiğini belirtti. Su kaynaklarının bilinçli kullanımı ve korunmasının, Trakya’nın üretim gücünü ve yaşam kalitesini korumanın temel şartı olduğunu ifade etti.

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası olarak bölgenin en önemli yapısal sorunlarından biri olan su meselesinin takipçisi olmaya devam edeceklerini belirten Başkan Çetin, bu konunun ertelenemez ve vazgeçilemez bir öncelik olduğunu vurguladı.

Açıklamasında, konuya gösterdikleri duyarlılık nedeniyle bölge basın mensuplarına da teşekkür eden Başkan Ahmet Çetin, sözlerini şöyle tamamladı: "Atalarımızdan bize, bizden gelecek nesillere emanet olan bölgemizde; sanayi ve yaşam döngüsünün bir arada devamı için birlik ve beraberlik içinde çalışmaya devam etmeliyiz."