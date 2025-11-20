Trakya'da taşıt sayıları açıklandı

Trakya’da motorlu kara taşıtlarına ilişkin Ekim ayı verileri bölgedeki artışı bir kez daha gözler önüne serdi.

Ülke genelinde Ekim ayında toplam 178 bin 481 adet taşıtın trafiğe kaydı yapılırken Trakya’da da dikkat çeken bir hareketlilik yaşandı. Edirne’de trafiğe kayıtlı araç sayısı Ekim ayı sonu itibarıyla 206 bin 482’ye ulaştı. Tekirdağ’da trafiğe kayıtlı araç sayısı artış trendini sürdürerek 379 bin 257 oldu. Kırklareli’nde ise 176 bin 736 araç trafiğe kayıtlı durumda bulunuyor.

Bölgede özellikle Tekirdağ’ın sanayi, liman ve ticaret hacmine paralel olarak taşıt sayısında her yıl düzenli bir artış gözleniyor. Edirne’nin sınır kapıları nedeniyle yoğun araç giriş çıkışına sahip olması, Kırklareli’nin ise şehir içi ve kırsal bağlantılarındaki hareketlilikle öne çıkması dikkat çekiyor.