Trakya'daki barajlarda alarm veriyor

Mevsimin kurak ve yağışsız geçmesi sebebiyle Trakya’da bulunan 14 barajın doluluk oranlarında düşüş yaşanıyor. 1 milyar 112 milyon 968 bin metreküp hacme sahip olan Trakya’daki 14 barajın doluluk oranları kuraklık sebebiyle geçtiğimiz seneye göre 187 milyon 200 bin metreküp düştü.

Edirne’de bulunan 6 baraj geçen yıl Mart ayında 280 milyon 32 bin metreküp olarak ölçülen su miktarı, bu sene aynı dönemde 236 milyon 30 bin metreküpe düştüğü gözlenirken, Kırklareli’ndeki 4 barajda ise Mart ayında 269 milyon 979 bin metreküp olan su miktarı aynı dönemde 165 milyon 656 bine geriledi. Tekirdağ’da bulunan 4 barajda ise aynı dönemde 199 milyon 468 bin metreküp olan su miktarı, 160 milyon 593 bin metreküpe düştü. Son verilere göre Trakya’da en çok su Kırklareli’nde azaldığı gözlemlendi.

“Yaz aylarında su daha da azalacağı için planlı su kesintilerine de yapılabilir”

Kuraklığın devam ettiği sürece yaz aylarında sularında daha da azalacağına değinen Göksal Çiğdem, planlı su kesintileri de yapılabileceğini söyledi. Çiğdem, Kırklareli barajının su miktarının yüzde 50’nin altına düştüğünü gördüklerini ifade ederek, “Küresel ilkim krizi nedeniyle yaşanan kuraklığında etkisiyle Trakya’da ki barajlarda düşüş yaşandı. Şuanda bulunduğumuz yer Kırklareli’nde içme suyu sağlayan, tarımsal sulamada kullanılan ve Organize sanayi bölgesine su temin edilen Kırklareli barajının yanındayız. Şuanda barajın seviyesi yüzde 50’lerin altında. Bu kuraklık böyle devam ederse büyük ihtimale yaz aylarında su daha da azalacağı için planlı su kesintilerine de yapılabilir. Bunu önlemek için öncelikle su kaynakları üzerinde artan baskıyı engellemek, su kaynakları üzerindeki her türlü yapılaşmayı durdurmak gerek. Aslında Kırklareli’nin içme suyu Armağan barajından sağlanması gerekiyordu çalışmaların yüzde 50’si tamamlandı. Geri kalanı da tamamlanması için bir an önce adımlar atılmalıdır” dedi.