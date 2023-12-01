Trakya'daki barajlardan müjdeli haber: 15 günde yüzde 2 arttı

Trakya’da bulunan 14 barajın doluluk oranı son yağışlarla yüzde 2 arttı.

Trakya’da bulunan 14 barajın doluluk oranı son 15 günde yağan yağışlarla yüzde 2 artarak 22 milyon 953 bin metreküp su geldi.

Barajlar 13 Kasımda 383 milyon 72 bin metreküp su bulunurken son verilere göre 406 milyon 25 bin metreküpe yükseldi.

Edirne’de 13 Kasımda 176 milyon 29 bin metreküp ölçülen 6 barajdaki son verilere göre 89 milyon 256 bin metreküpe ulaştı, Tekirdağ’da da 4 barajdaki su miktarı yine aynı dönemde 122 milyon 908 bin metreküpten 126 milyon 777 bin metreküpe yükseldi.

Kırklareli’nde ise 4 barajın toplam su miktarı aynı dönemde 84 milyon 135 bin metreküpten 89 milyon 256 bin metreküpe ulaştı.