Trakya'daki barajların doluluk oranı geçtiğimiz seneye göre yüzde 5 arttı

Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli’nde etkili olan yağışlarla birlikte barajlardaki doluluk oranı geçtiğimiz seneye göre yüzde 5,2 arttı.

Yaz aylarında kurak geçmesiyle birlikte Trakya’daki barajlar kurama noktasına geldi. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’daki 14 barajda geçtiğimiz yıl Nisan ayında 499 milyon 82 bin metreküp su bulunurken bu yıl aynı dönemde 524 milyon 929 bin metreküp su bulunuyor.

Bununla birlikte barajlardaki doluluk oranının geçtiğimiz seneye göre yüzde 5,2 artığı gözlemlendi. Devlet Su İşleri 11. Bölge Müdürlüğünün son verilerine göre, Edirne’deki 6 barajda 278 milyon 136 bin metreküp, Kırklareli’ndeki 4 barajda 96 milyon 51 bin metreküp, Tekirdağ’daki 4 barajda 150 milyon 742 bin metreküp su bulunuyor. Verilere göre en çok doluluk Edirne’deki 6 barajda bulunuyor.

Çiftçiler son kar ve yağmurun barajları her geçen gün doldurduğunu söyledi.