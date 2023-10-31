Trakya'dan 65 kadın çalışan, Cumhuriyet'in 100. yılına özel koşuya katıldı

İstanbul’un sembollerinden biri haline gelen Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 29 Ekim’de Cumhuriyetin 100. yıl dönümü için tarihi bir anıya ev sahipliği yaptı. Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş.’de (TREDAŞ) çalışan 65 kadın da bu anlamlı etkinliğe katıldı. Binlerce kadının Cumhuriyet’in gücüyle birleştiği bu koşuda, şirket çalışanları da ’Cumhuriyet Kadınlarla, Kadınlar Cumhuriyetle Güçlü’ mesajını verdi.

TREDAŞ’ın Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli illerindeki birimlerinden 65 kadın çalışan, 29 Ekim sabahı Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde gerçekleşen koşu etkinliğine katılarak, bu özel etkinliğe anlamlı bir katkı sundu. A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar’ın startıyla başlayan 5 km’lik koşu, Avrupa Yakası’ndan Anadolu Yakası’na uzanarak tarihi bir an yaşattı. Cumhuriyet Bandosu’nun coşkulu müzikleri ve spor eğitmenlerinin sahne dersleri eşliğinde, 3000’den fazla kadın koşucu 09.00’da başlayan ve 10.15’te sona eren etkinlikte ter döktü.

Kadınlar coşkuyla koştu

Elektrik dağıtım şirketinde çalışan 65 kadın çalışanın da yer aldığı koşu, şirketin kadın-erkek eşitliğine ve sosyal sorumluluk projelerine verdiği önemi bir kez daha gözler önüne serdi. Şirket çalışanları, koşu boyunca enerjileriyle göz doldurdu. Koşunun sonunda ise tüm katılımcılara özel hazırlanan anı madalyaları takdim edildi.

Geliri sivil toplum kuruluşlarına gidecek

Koşuda dereceye giren kadınlar, toplamda 225 bin TL tutarında Cumhuriyet Kadınları Koşusu Ödülü’nü kazandı. Ödül töreninde bir konuşma yapan IC İbrahim Çeçen Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Günseli Çeçen, Cumhuriyet ve kadınlar arasındaki ayrılmaz bağı bir kez daha vurgulayarak, ’Yaşasın Cumhuriyet, Yaşasın Cumhuriyet Kadınları’ dedi.

Bu coşkulu ve anlamlı etkinlik, birçok sivil toplum kuruluşu ve spor kulübü tarafından da desteklendi. Etkinlikten elde edilen gelirler ise Darüşşafaka, TOG, TOÇEV, TED, Türkiye Atletizm Vakfı ve Yanındayız Derneği gibi kuruluşlara bağışlandı.

Geleneksel bir etkinlik olması hedefleniyor

Cumhuriyet’in 100. yılını kutlamak ve kadınların gücünü vurgulamak amacıyla düzenlenen bu etkinlik, önümüzdeki yıllarda da geleneksel hale getirilerek, İstanbul’a yeni bir uluslararası spor organizasyonu kazandırılması planlanıyor.

Koşu etkinliğinde TREDAŞ’ın 65 kadın çalışanı koşuyla birlikte Cumhuriyet’in 100. yıl dönümünde kadınların ne kadar güçlü ve etkili olduğunu bir kez daha gösterdi. Şirket ve kadın çalışanları, bu koşuyla birlikte Cumhuriyet’in değerlerini en güzel şekilde temsil etti.