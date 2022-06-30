Trakya'dan dünyanın dört bir yanına ihracat

Türkiye İstatistik Kurumu Edirne Bölge Müdürlüğünün mayıs ayı dış ticaret istatistiklerine göre mayıs ayında ihracat Edirne’de 5,5 milyon dolar, Tekirdağ’da 237,2 milyon dolar, Kırklareli’nde ise 31,6 milyon dolar olarak gerçekleşti. Trakya Bölgesi’nde söz konusu ay toplamda 274,3 milyon dolarlık ihracat yapılmış oldu.

Mayıs ayında ithalat ise Edirne’de 5,6 milyon dolar, Tekirdağ’da 262,6 milyon dolar, Kırklareli’nde 13,4 milyon dolar olarak gerçekleşti. Trakya Bölgesi’nde mayıs ayında toplam 281,6 milyon dolarlık ithalat yapılmış oldu.

Mayıs ayında Türkiye ihracat sıralamasında ilk üçte sırasıyla İstanbul, İzmir ve Kocaeli olurken, Tekirdağ 14, Kırklareli 32, Edirne ise 64’üncü sırada yer aldı. Mayıs ayında Türkiye ithalat sıralamasında da ilk üçü sırasıyla İstanbul, Kocaeli ve Ankara alırken, Tekirdağ 13, Kırklareli 38, Edirne ise 52’nci sırada yer aldı.

Edirne’de mayıs ayında en çok ihracat Bulgaristan, en çok ithalat Ukrayna ile yapıldı. Kırklareli’nde mayıs ayında en çok ihracat Venezuela, en çok ithalat ise Rusya Federasyonu ile yapılırken, Tekirdağ’da en çok ihracat Almanya, en çok ithalat Çin ile yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi çerçevesinde üretilen geçici dış ticaret verilerine göre ihracat mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,3 artarak 18 milyar 984 milyon dolar, ithalat ise yüzde 43,5 artarak 29 milyar 588 milyon dolar olarak gerçekleşti.