Trakya'dan Romanya'ya sağlık turizmi çıkarması

Ticaret Bakanlığı desteği ve Trakya Kalkınma Ajansı koordinasyonunda Trakya Sağlık Turizmini Geliştirme Derneği tarafından yürütülen “Trakya Sağlık Turizmi Kümelenmesi” projesiyle 1-4 Ekim 2024 tarihlerinde Romanya Bükreş ve Köstence’de ikili iş görüşmeleri ve heyet ziyaretleri düzenlendi.

Etkinlik, Bükreş ve Köstence’de düzenlenen B2B ve B2C görüşmeleriyle dernek üyesi sağlık tesisi ve aracı kuruluşların yeni iş bağlantılarını kurmalarını sağlamak amacıyla organize edildi.

Etkinliğe Trakya Sağlık Turizmini Geliştirme Derneği üyesi 7 sağlık tesisi ve aracı kuruluş ile Dernek Başkanı Mustafa Dönmez ve Trakya Kalkınma Ajansı Uzmanı Gamze İnan Sarıca katıldı.

Trakya Sağlık Turizmini Geliştirme Derneği, Trakya Kalkınma Ajansı koordinasyonunda, Trakya bölgesinde yer alan ve sağlık turizmi sağlık turizmi konusunda devlet desteklerinden yararlanmak isteyen hastaneler, bu alanda faaliyet gösteren turizm firmaları ve aracı kuruluşların katılımıyla 2020 yılında kuruldu.

Dernek, Trakya bölgesinde sağlık turizminin geliştirilmesi amacıyla sağlık tesisi, turizm acentesi, tur operatörleri ve otel gibi kurum ve kuruluşların iş birliği ile hareket etmesini ve rakip destinasyonlara karşı rekabette avantajlı hale gelmesini, sağlık turizmi alanında bölgenin sahip olduğu imkânları ve potansiyeli araştırma ve geliştirmeyi, hedef pazarlara yönelik yurt dışı ve yurt içi tanıtım faaliyetleri gerçekleştirmeyi ve bölgede sunulan sağlık hizmetinin kalitesini artırmayı amaçlanıyor.