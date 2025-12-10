Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli’ndeki üniversite öğrencilerine yönelik "Trakya İhracatında Genç Stratejiler" yarışması düzenlenecek.

Son yıllarda bölgede ihracat alanında yürüttüğü çalışmalarla öne çıkan Trakya Kalkınma Ajansı, üniversitelerin ön lisans ve lisans programlarında öğrenim gören öğrencilere yönelik "Trakya İhracatında Genç Stratejiler" yarışması düzenleyecek. Yarışma çerçevesinde gençlerin ihracata dönük kariyer fırsatlarıyla buluşturulması, aynı zamanda bölgedeki ihracatçı işletmelere yenilikçi ve uygulanabilir strateji önerileri sunulması amaçlanıyor.

Yarışmaya, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli’ndeki üniversitelerin ön lisans ve lisans programlarında eğitim gören öğrenciler başvurabilecek. Mal ihracatı alanında dış ticaret ile ilgili bölümlerde okuyan öğrenciler ile hizmet ihracatı alanında turizm ve yabancı dil bölümlerinde eğitimlerini sürdüren öğrencilerin başvurularına öncelik tanınacak.

Jüri değerlendirmesinin ardından mal ihracatı ve hizmet ihracatı kategorilerinde ilk üç sırayı elde eden takımlara organizasyon komitesi tarafından sırasıyla 45 bin TL, 30 bin TL ve 15 bin TL para ödülü verilecek. Ödül kazanan takımlar ayrıca çevrim içi eğitim ve kariyer danışmanlığı desteğinden de yararlanacak.

Yarışmaya başvurular, 05 Ocak-17 Ocak 2026 tarihleri arasında www.tigsyarisma.org adresi üzerinden yapılabilecek.