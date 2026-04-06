Trakya Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Tekirdağ'da toplandı

Trakya Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu’nun Nisan ayı olağan toplantısı Tekirdağ’da geniş katılımla gerçekleştirildi.

Trakya Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Nisan ayı olağan toplantısı, Edirne Valisi ve Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Sezer’in başkanlığında Tekirdağ’da yapıldı. Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya Kırklareli Valisi Uğur Turan, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Soner Ilık, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı H. Sezai Irmak ile Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin katıldı.

Toplantı, bir önceki toplantıda alınan kararların değerlendirilmesiyle başladı. Ardından Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi’nde düzenlenmesi planlanan Trakya Kariyer Fuarı (Trakya KAF 2026) hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda ayrıca Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin tarafından ajansın devam eden Avrupa Birliği proje başvurularına ilişkin sunum yapıldı. Gıda Sanayinde Yenilikçilik ve Katma Değer Artırımı Alternatif Destek Programı ile Çocukların Doğru Büyümesi İçin Pozisyonlama ve Yaşama Katılım Gereçleri Üretimi Projesi (SERÇEV) hakkında kurul üyelerine bilgi verildi. Yönetim Kurulu üyeleri "Anadoludakiler: 81 İl 81 Ürün Programı" kapsamında da değerlendirmelerde bulundu.