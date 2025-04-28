Trakya'nın altı doğal gaz kaynıyor: Kaya gazı hedefi

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde doğal gaz arama çalışmaları sürerken, Trakya Havzası’nda derin rezerv ve kaya gazı potansiyeline yönelik önemli adımlar atılıyor.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi’nin çalışmaları neticesinde, TPAO’nun ardından özel sektör bazında da doğal gaz arama ve üretim faaliyetleri sürüyor. Bu çerçevede TBNG, günlük 1 milyon 500 bin metreküp kapasiteli işletme tesisi ve bin 650 kilometrekareden fazla alanı kapsayan 17 lisansla bölgede çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor. Firma, 40 yılda bölgede 430’dan fazla kuyu açarken, toplamda 3,5 milyar metreküpten fazla üretim gerçekleştirdi. Tekirdağ ve Silivri’deki 90 kuyudan günlük 200 bin metreküp doğal gaz üretimi yapılırken, bu gaz 60 sanayi tesisine ulaştırılıyor.

"Günlük 20 bin metreküp doğal gaz hedefliyoruz"

Firma Üst Yöneticisi (CEO) Sinan Furat yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Şirketimizin şu anda 2025 sondaj programındaki 3. lokasyonu olan TDR-24 lokasyonundayız. Burada sondaja başlamış bulunuyoruz. Hedefimiz, bin 300 metre derinlikten günlük 20 bin metreküp doğal gaz üretmek. Günlük 20 bin metreküp, yaklaşık 8-9 bin konutun gaz tüketimine eş değer. Halihazırda günlük 200 bin metreküp üretimimizle zaten yaklaşık 80 bin konutun tüketimine eşdeğer bir üretimi aktif olarak sağlamış durumdayız. 2025 yılı sondaj programımız, 4 kuyuluk bir program. Buradan sonra 4. kuyumuza geçmiş olacağız. Trakya’da yaklaşık 40 yıldır doğal gaz üretimi yapıyoruz. Şu ana kadar 500’ün üzerinde kuyu açmış durumdayız. Ülkemizin yıllık doğal gaz ihtiyacı bizim gibi özel sektör firmalarının ve milli gururumuz TPAO’nun yaptığı yerli üretimlerle karşılanıyor. Trakya, uzun zamandır doğal gaz üretiminin yapıldığı değerli bir bölge. Avrupa’ya geçiş yolu üzerinde olması ve petrol boru hatlarının güzergahında bulunması, Trakya’yı ve Tekirdağ’ımızı ayrıca önemli bir hale getiriyor. İnşallah yerli üretim doğal gaz miktarımızı daha da artıracağız. Tekirdağ Süleymanpaşa ilçesine bağlı Karadeniz Mahallesi’ndeki kuyu çalışmalarımız devam edecek."

"Üretimi 100 milyon metreküpe çıkarmayı hedefliyoruz"

Firmanın Teknik Müdürü Gürkan Karakaya da açıklamasında şunları kaydetti:

"Üçüncü kuyumuzun sondajına başladık. 2025 yılı sondaj programımız devam ediyor. Bu yıl bölgede toplamda 4 kuyu kazmayı planlıyoruz. Üçüncüyü bitirdikten sonra 4. kule hareket edecek. 4 kuyudan sonra yıllık üretimimizi 80 milyon metreküpten 100 milyon metreküpe çıkarma hedefimiz var. Bu kuyudan günlük üretimimizi 20 bin metreküp olarak planlıyoruz. Beklediğimiz rezerv ise 10-15 milyon metreküp arasında. Trakya Bölgesi, gaz potansiyeli açısından çok üretken bir bölge. Biz de bu potansiyeli ortaya çıkarmak için en iyi sondaj lokasyonlarını değerlendiriyoruz. Buradaki sondaj çalışmamız yaklaşık 1400 metre derinliğe kadar devam edecek. Ancak sadece sığ hedefleri değil, derin hedefleri de gözeterek teknik çalışmalarımızı planlıyoruz. Trakya’da derin hedeflerde ciddi potansiyeller olduğuna inanıyoruz. Bu arama kuyuları sayesinde, derin hedefli sondaj potansiyeli ile rezervlerde ciddi bir artış bekliyoruz."

Derin rezervler ve kaya gazı potansiyeli

Karakaya açıklamasına şöyle devam etti:

"Sadece bizim lisanslarımızla değil, bölgede özellikle devlet şirketimiz TPAO’nun lisanslarında da derin hedefli rezervlerin olduğunu biliyoruz. Sevindirici bir gelişme olarak TPAO’nun, uluslararası bir Amerikan şirketi ile yaptığı ortaklık sayesinde Trakya’daki derin rezerv potansiyelini ortaya çıkaracak bir çalışma yürütüldü. Bu çalışmayı memnuniyetle karşılıyoruz. Bölgedeki bir oyuncu olarak biz de, TPAO ve diğer uluslararası şirketlerin desteğiyle teknoloji kullanarak derin hedefli sondajlara daha kolay ulaşmayı ve bu sondajları sanayimize kazandırmayı hedefliyoruz. Derin noktalarda, kaya gazı potansiyeline sahip doğal gaz rezervuarlarının bulunduğuna inanıyoruz. Bunları üretime kazandırmak için teknik çalışmalarımız devam ediyor. Kaya gazının derinlerde olması bazı sondaj problemlerini beraberinde getiriyor; ancak yeni gelişen teknolojiler ve yeni ekipmanlar sayesinde bu hedefleri üretime dönüştürecek teknik ilerlemeler kaydediyoruz. İlerleyen dönemde bu hedefleri müşahhas bir şekilde kamuoyuyla paylaşacağız."