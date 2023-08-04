Trakya'nın en büyük antik tiyatrosu Perinthos'ta gün yüzüne çıkartılıyor

Tekirdağ’ın üç tarafı denizle çevrili Marmaraereğlisi ilçesinde bulunan Perinthos Antik Kenti’nde Trakya’nın en büyük antik tiyatrosu gün yüzüne çıkartılıyor.

Milattan Önce 600’lü yıllara dayanan bir medeniyete ev sahipliği yaptığı bulgusuna ulaşılan Perinthos Antik Kenti’nde, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle Prof. Dr. Zeynep Koçel Erdem başkanlığında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü tarafından kazı çalışmaları devam ediyor. Marmaraereğlisi Kaymakamı Gökhan Gürbüzerol, kazı alanını ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Prof. Dr. Zeynep Koçel Erdem, “Tiyatro yapısı Trakya’nın en büyük tiyatrosudur. Kazı çalışmaları sahne binasında yürütülmektedir. Yapının topografyaya göre planlandığı ve kayalık bir alandan faydalanarak, kayaların düzeltilmesi ile inşa edildiği anlaşılmıştır. Tiyatro yüzeyinde yaklaşık 5 metrelik bir dolgu tabakası vardır. Eksi 4.5 metre kotunda seyirci oturma sıralarına ve aralarındaki merdivenlere ait parçalara rastlanmıştır. Kazı sırasında elde edilen çok sayıda seramik ve çeşitli yüzey bulgusu yapının Erken Roma Dönemi’nden Geç Antik Dönem’e kadar kullanıldığını göstermektedir. Sahne binası cephesinin süslemelerine ilişkin çok sayıda renkli mermer, renkli duvar, siyasi ve süslemeli alçı kabartma parçası ele geçmiştir” dedi.

Kaymakam Gürbüzerol, ilçe halkı adına çalışmalarından dolayı Prof. Dr. Zeynep Koçel Erdem’e ve tüm kazı ekibine teşekkür etti.