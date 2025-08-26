Trakya'nın en büyük antik tiyatrosunda kazılar sürüyor

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde yer alan 5 bin yıllık Perinthos Antik Kenti’nde kazı çalışmalarında Trakya’nın en büyük antik tiyatrosu alanında devam ediyor.

Tekirdağ Marmaraereğlisi ilçesinde 5 yıldır süren kazı çalışmaları Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeynep Koçel Erdem başkanlığındaki kazılar 5 yıldır devam ediyor. Yapılan kazı çalışmalarında tiyatronun bir bölümü açığa çıkarken önemli buluntular da elde edildi.

"Trakya’nın en büyük tiyatrosu"

Prof. Dr. Zeynep Koçel Erdem yaptığı açıklamada, "Bu yıl kazılarımızın 5. yılı. Bu sene 2 ayrı alanda çalışıyoruz. Tiyatro bilindiği gibi çok büyük bir alan Trakya’nın en büyük tiyatrosu. Ancak bizi burada zorlayan 6 metrelik bir dolgu oluşu. Bu dolgudan da önemli bulgular geliyor tekil bir iskelet, bir Roma heykeli, küçük bir tanrıça Athena’ya adanmış küçük bir heykelcik. Yaklaşık 30 kişilik bir ekiple çalışıyoruz. Ev ekibimiz ise öğrencilerimizle birlikte 25 kişi. Umarım sayımız biraz daha artar çünkü bu büyüklükte bir alanı ve bu dolguyu insan gücüyle kaldırdığımız için daha çok iş gücüne ihtiyacımız var açıkçası. Cumhurbaşkanlığı kararıyla 2021’de başlayan 12 aylık bir kazı çalışması yapıyoruz. Kazı çalışmamız, aynı zamanda Kültür ve Turizm bakanlığımızın geleceğe miras projesi tarafından destekleniyor. Onun dışında Marmaraereğlisi belediyemizin destekleri var" dedi.

"Burası önemli bir başkentti"

Erdem sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burası çok büyük bir antik kent. Aşağı şehir kısmının antik kenti günümüz yerleşimi altında. Akrapolis ise 1,5 kilometre uzunluğunda ve yapılan hemen hemen tamamı gömük. Burası önemli bir başkent olduğu için önemli yapılar, hem yazıtlardan hem de sikke betimlemelerinden hem de antik kaynaklardan biliyoruz. Stadion, tiyatro tapınaklar gibi önemli kamu yapılarından olduğunu biliyoruz. Ancak bunların hepsi gömülü bunların arasında sadece tiyatronun topoğrafik izlerinden tiyatro olduğu belliydi. Bu büyüklükteki bir antik kentin ortaya çıkarılması elbette yavaş yavaş olacak ama bölge turizmine ve bölgenin kültür hayatına çok önemli katkıları olacak. Bütün yapılar gömülü olduğu için bu biraz zaman alacak."

"140’a 110 ölçülerinde dev bir tiyatro"

Prof. Dr. Zeynep Koçel Erdem yaptığı açıklamanın devamında, "Yaklaşık 140’a 110 gibi büyük ölçülere sahip bir tiyatro. Yaptığımda çalışmalar boyunca şu ana kadar ancak 1/4’i açığa çıkartılabildi. Tarihi çok eskilere dayanan bir antik kent şimdi buranın Yunan ve Roma döneminin ve geç antik dönemini çok iyi biliyorduk. Ancak bizim kazı sırasında bulduğumuz çok sayıda taş aletler yerleşimin çok daha önceye ait olduğunu ispat etti. Bu tabakalara da ulaşmayı hedefliyoruz. Tiyatro ise Roma döneminde çok önemli bir yapı olduğunu 6. yüzyıldan sonra ise kapatıldığını biliyoruz" dedi.