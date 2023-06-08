Trakya'nın en büyük canlı hayvan pazarı için protokol imzalandı

Trakya’nın en büyük canlı hayvan pazarı olan ’Havsa Canlı Hayvan Pazarı’ ile ilgili hazırlanan proje için protokol imza töreni gerçekleştirildi. Vali Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Edirne’nin yıllık tarımsal hasılasının yaklaşık 17 milyar TL, geçen yılın canlı hayvan değerinin ise 5 milyar lira olduğunu söyledi.

Havsa Canlı Hayvan Pazarı’nın yenilenmesi ile ilgili hazırlanan proje, Havsa Belediyesi ve Edirne İl Genel Meclisi işbirliğinde yürütülecek. Hazırlanan protokol çerçevesinde Edirne Valiliği toplantı salonunda imza töreni gerçekleştirildi.

Kentin çok önemli bir tarım ve hayvancılık şehri olduğunu söyleyen Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Edirne’nin yıllık tarımsal hasılasının yaklaşık 17 milyar lira olduğunu belirtti. Geçen yılın rakamları itibarıyla yaklaşık 5 milyar liralık bir canlı hayvan değerine ulaşıldığını aktaran Vali Kırbıyık, "Yine tarımsal hayvancılıktan kaynaklı hasılamızın da yaklaşık 2,5 milyar liraya yakın bir rakam olduğunu görüyoruz. Bunlar son derece önemli rakamlar" dedi.

İl genelinde kırsal altyapı yatırımlarını çok önemsediklerini vurgulayan Vali Kırbıyık, Havsa Hayvan Pazarı’nın, Trakya açısından son derece önem arz eden ve bölgede herkesin bildiği bir pazar olduğuna dikkat çekti.

"Bölgeye son derece modern bir hayvan pazarı kazandırıyoruz"

Havsa Canlı Hayvan Pazarı’nın artık şehir merkezinde kalmış, genişleme imkanı olmayan ve mevcut yapılarının da yetersiz kaldığı bir hayvan pazarı olduğuna değinen Vali Kırbıyık, bunu daha üst niteliğe ulaştırma noktasında bir çalışma yaptıklarını ve belediyenin ana yol üzerinde yeni bir yer tahsis ettiğini ifade etti.

Ortaklaşa bir finansman yaptıklarını belirten Vali Kırbıyık, "Bunun yüzde 75’ini İl Özel İdaresi, yüzde 25’ini Havsa Belediyemiz karşılayacak. İhale süreçlerini başlatıp, devamını getireceğiz. Bölgeye son derece modern, arz imkanını belki ikiye, üçe katlamış yeni bir hayvan pazarı kazandırıyoruz Bunu bölge hayvancılığı açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hayvancılıkla geçimini sağlayan vatandaşlarımızın gerek satış noktasına ve gerek alım noktasında yen bir imkânı kavuşacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Yedi ayda tamamlanacak

Havsa Canlı Hayvan Pazarının modern görünümüyle 6-7 ay içerisinde tamamlanarak hizmete açılmasını öngördüklerini söyleyen Vali Kırbıyık, "Yeni alanımız4 bin 431 metrekare kapalı alana, 2 bin metrekare otoparka sahip olacak projede, 10 dükkan, idari bina, sosyal tesis, dezenfektan alanı, karantina kısmı ve kantar ve veteriner kısmı bulunacak. Vatandaşlarımız geldiğinde ihtiyaçlarını karşılayabileceği sosyal alanlar olacak. Beş dükkânlı alan oluşturacağız. Son derece modern bir hayvan pazarımızı oluşturmuş olacağız" ifadelerine yer verdi.

Edirne’nin yıllarca kanayan yarası olan ve Trakya’nın en büyük canlı hayvan pazarı olan yerin çarşı pazarı gibi görüntülerini gördüklerini ve bundan dolayı çok üzüldüklerini belirten İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Geçmiş, bu protokolü imzalamaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

"Kuzey Marmara’nın en büyük hayvan pazarına ev sahipliği yapıyoruz"

Kuzey Marmara’nın en büyük hayvan pazarına ev sahipliği yaptıklarını söyleyen Havsa Belediyesi Başkanı Aydın Balkan, "Bu konuda yaklaşık 85 yıla dayanan bir tecrübemiz var. Ufak tefek tadilatlar dışında bugüne dek detaylı bir yeniliğe gidilmemişti. Yeni projemiz, eski hayvan pazarımızdan yaklaşık iki kat daha büyük ve daha modern olacak. Üzeri kapanacağından üreticilerimiz hayvanlarını hastalıklardan koruma açısından daha emin olacak ve daha fazla hayvan getirecekler. Hayvan sayısındaki artışla beraber talebin ve ticarete olan katkımızın artacağını düşünüyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Vali Kırbıyık ve Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan tarafından projenin protokolü imzalandı.