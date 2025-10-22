Trakya'nın kuşları için protokol imzalandı

TREDAŞ ve DKMP 1. Bölge Müdürlüğü, Trakya’nın göçmen kuşlarının korunmasına yönelik iş birliğini resmî protokolle güçlendirerek, ‘Trakya’nın Kuşlarını Halkalıyoruz’ projesini resmen başlattı.

Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ) ile Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 1. Bölge Müdürlüğü arasında, Trakya’daki leylekler (Ciconia ciconia), Şah kartal (Aquila heliaca) ve diğer göçmen kuş türlerinin korunmasına yönelik hayata geçirilen "Trakya’nın Kuşlarını Halkalıyoruz" projesi için iş birliği protokolü imzalandı. TREDAŞ Genel Müdürlüğü’nde gerçekleşen imza törenine Genel Müdürü Necati Ergin ve DKMP 1. Bölge Müdürü Fahrettin Ulu katıldı. Taraflar, Trakya’nın biyolojik çeşitliliğinin korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla güçlerini resmî olarak birleştirdi.

Bilimsel izleme ve koruma çalışmaları resmî çerçeveye kavuştu

Bu yıl başlatılan çalışmalar çerçevesinde, leylekler (Ciconia ciconia) ve nesli tükenme tehlikesi altında bulunan Şah kartal (Aquila heliaca) başta olmak üzere göçmen kuşların göç rotaları ve üreme alanları bilimsel yöntemlerle izleniyor. İmzalanan protokol ile bu iş birliği resmî bir çerçeveye kavuşmuş oldu. Proje kapsamında kuşların halkalanması, yuvalarının korunması, enerji hatlarının kuş dostu altyapılarla güvenli hâle getirilmesi ve toplumda farkındalık çalışmaları yürütülüyor.

5 yılda 500 leylek ve 100 Şah kartal halkalanacak

Proje kapsamında 5 yıl içinde 500 leylek 100 Şah Kartal’ın halkalanması, ayrıca 2026 yılı itibarıyla bazı bireylerin uydu vericileri ile takip edilmesi planlanıyor. Bu sayede kuşların göç rotaları, yaşam alanları ve karşılaştıkları tehditler bilimsel verilerle kayıt altına alınacak, Trakya’nın biyolojik çeşitliliği için daha etkin koruma stratejileri geliştirilecek.