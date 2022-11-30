Trakya'nın ülke ekonomisine katkısı 262 milyon doları geçti

Trakya Bölgesi’nde bulunan işletmeler, yaptıkları ihracatlarla Türkiye ekonomisine 262,6 milyon dolarlık katkı sağladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre, 2022 yılının Ekim ayında; Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da bulunan firmalar, yaptıkları ihracat ile ülke ekonomisine 262 milyon 600 bin dolar (yaklaşık 4 milyar 900 milyon TL) katkı sağladı. Ekonomiye kazandırılan 262,6 milyon doların en büyük kısmını 230,5 milyon dolar ile Tekirdağ sağlarken, devamında 24 milyon dolarlık katkı ile Kırklareli ve 8,1 milyon dolar ile Edirne geldi.

TÜİK ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle belirlenen ’genel ticaret sistemiyle üretilen geçici dış ticaret’ verilerine göre; ihracat 2022 yılı Ekim ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3 artarak 21 milyar 328 milyon dolar, ithalat yüzde 31,4 artarak 29 milyar 202 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Edirne’de 2022 yılının Ekim ayında 6,1 milyon dolarlık olarak ithalat yapıldı. Tekirdağ’da ise 2022 yılı Ekim ayında yapılan ithalat 207,1 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Kırklareli’de 2022 yılı Ekim ayında ithalat 12,8 milyon dolar olarak belirlendi.

Edirne’de 2022 yılının Ekim ayında en çok ihracat Bulgaristan, en çok ithalat Ukrayna ile yapılırken, Kırklareli’de ise en çok ihracat Sri Lanka, en çok ithalat ise Rusya Federasyonu ile yapıldı. Tekirdağ, Ekim ayında en çok ihracatı Almanya ile yaparken, en çok ithalatını da Çin ile gerçekleştirdi.