Trakya semalarında füze hareketliliği

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bünyesinde kurulan Hisar Test Merkezi, bu hafta uzun menzilli hava ve füze savunma sistemi olan HİSAR-U’yu (Siper) test edecek. Karadeniz’de Edirne-Giresun arasında 850 kilometrelik alanda NAVTEX/NOTAM ilan edilirken, Trakya semalarında dün gece yaşanan hareketlilik dikkat çekti.

Dünyaya örnek olacak hava savunma sistemlerini devreye almaya hazırlanan Türkiye’nin en güçlü silahlarını test edeceği ve dünyanın dikkatle izleyeceği test aşaması için tüm gözler NOTAM ilan edilen bölgeye çevrildi. Karadeniz’de Edirne-Giresun arasında 850 kilometrelik alanda, Türkiye’nin ihtiyacı olan hava savunma sistemlerini geliştirme ve devreye alınması konusunda gerekli hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde kurulan Hisar Test Merkezi, uzun menzilli hava ve füze savunma sistemi olan HİSAR-U’yu test etmeye hazırlanırken, Kırklareli semalarında dün gece yaşanan hareketlilik görüntülendi.

Gerekli test aşamalarının tamamlanmasının ardından HİSAR-U’nun 3-5 yıl içinde envantere alınması planlanıyor.