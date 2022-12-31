Trakya Üniversiteler Birliği (TÜB) 20 ve 21. Alt Kurul ve Alt Çalışma Grupları Toplantısı Gerçekleştirildi

Trakya Üniversiteler Birliği (TÜB) birleştirilmiş 20 ve 21. Alt Kurul ve Alt Çalışma Grupları Toplantısı, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi dönem başkanlığında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ev sahipliğinde video konferans yöntemiyle çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Toplantıya, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve TÜB Alt Kurul Dönem Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çakıcı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Okhan Akdur, Kırklareli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurettin Aka, Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Türkyılmaz, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Celalettin Yanık, TÜB Genel Sekreteri ve Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Aras ile TÜB Alt Çalışma Gruplarında görevli akademisyen ve idari personel katıldı.

Toplantı, Rektör yardımcılarının açılış konuşmalarıyla başladı. Dönem Başkanı Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yılmaz Çakıcı yaptığı konuşmada gerçekleştirilen toplantının başarılı ve verimli geçmesini diledi.

ÇOMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Okhan Akdur, ÇOMÜ’nün ev sahipliğinde yapılan Birleştirilmiş 20 ve 21. Alt Grup Toplantısı’nda Birliğin 10. Yılı olduğunu ve TÜB’ün Türkiye’de ki üniversite birlikleri içerisinde en iyi örneklerden biri hatta en iyisi olduğunu vurguladı. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Okhan Akdur; “TÜB 2022 yılında 30’un üzerinde ortak faaliyet, kongre sempozyum, çalıştay, sosyal ve kültürel etkinliği başarı ile gerçekleştiren bir birlik. TÜB’ün hem üniversitelerdeki eğitim - öğretim kalitesinin geliştirilmesi hem bölgesine dolayısı ile ulusal kalkınmaya katkı sağlaması bakımından önemli bir misyonu bulunuyor” dedi.

TÜB bünyesinde çok sayıda verimli etkinlikler düzenlendiğine dikkat çeken Kırklareli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurettin Aka ise “2023 yılında da ülkemize, bölgemize ve üniversitelerimize katkı sağlayacak başarılı ortak çalışmalar yapacağımıza dair inancım sonsuz” dedi. Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Türkyılmaz, birliğin çok sayıda başarılı işe imza attığını belirterek toplantının verimli geçmesini diledi.

TÜB Genel Sekreteri Dr. Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Aras da alt çalışma gruplarının çalışma usul ve esaslarıyla ilgili bilgiler vererek toplantının gündem maddelerini katılımcılarla paylaştı. 27 Alt Çalışma Grubu ile Hackathon Etkinlik Grubu’ndan toplam 300’e yakın katılımcı ile gerçekleştirilen toplantıda, alt çalışma gruplardan gelen teklifler, bölgedeki kalkınmaya destek olarak birlik üyesi üniversiteler arasındaki iş birliğini ve dayanışmayı arttırmak amacıyla yapılacak çalışmalar ve 2023 yılında yapılacak akademik, bilimsel, sosyal ve kültürel etkinlikler konusunda fikir alış verişinde bulunularak kararlar alındı.