Trakya Üniversitesi 'UI GreenMetrıc 2023' sıralamasında dünyanın en çevreci 255'inci üniversitesi oldu

Dünya genelinde üniversiteleri sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarına göre değerlendiren UI GreenMetric’in 2023 yılı sonuçları açıklandı. Listede Trakya Üniversitesi 255’inci sıraya yerleşti.

Sürdürülebilirlikle ilgili konulara dikkat çekerek çevre bilinci konusunda küresel farkındalık oluşturmayı amaçlayan GreenMetric, 2023 yılı sonuçlarına göre Trakya Üniversitesi, dünya genelinde katılımcı bin 183 üniversite arasında 255’inci sıraya yerleşti.

2010 yılından bu yana her yıl dünyanın seçkin üniversitelerini altyapı, geri dönüşüm, enerji ve iklim değişikliği, su kaynakları, ulaşım ve eğitim olmak üzere 6 ana başlıkta değerlendiren UI GreenMetric World University Rankings, yükseköğretim kurumlarını her değerlendirme alanı için puanlayarak uluslararası arenada sıralıyor.

Trakya Üniversitesi bu yıl 6 ana başlıktan oluşan sıralamada altyapı ve mevcut yerleşim kategorisinde 1275 puan, enerji ve iklim değişikliği kategorisinde 1135 puan, atık yönetimi kategorisinde 1575 puan, su koruma kategorisinde 600 puan, ulaşım kategorisinde 1435 puan ve eğitim ve araştırma kategorisinde 1500 puan alarak toplamda 7 bin 520 puan ile sıralamada yerini aldı. Türkiye üniversitelerinden sıralamaya giren 98 üniversite arasında ise 19’uncu oldu.

Ayrıca bu yıl UI GreenMetric tarafından başlatılan elektronik atık kampanyasına katılan Trakya Üniversitesi, dünya genelinde kampanyaya katılan 57 üniversite arasında yapılan sıralamada 21’inci sıraya yerleşti. Üniversitede 2021-2023 yılları arasında toplam 7 bin 370 kilogram e-atık toplanarak lisanslı geri dönüşüm firmalarına teslim edildi ve bu atıklar ekonomiye geri kazandırılmış oldu.

GreenMetric sıralaması nedir

GreenMetric Platformu, 2010 yılında Endonezya Üniversitesi tarafından kurulmuştur. GreenMetric sıralaması, üniversitelerin yeşil kampüs ve sürdürülebilirlikle ilgili mevcut durumlarını ve politikalarını değerlendirmekte ve dünya çapında karşılaştırmaktadır. Üniversite yöneticilerinin ve paydaşlarının ilgisini çekmek suretiyle küresel iklim değişikliği, enerji ve su tasarrufu, atık geri dönüşümü ve yeşil ulaşım ile mücadeleye daha fazla dikkat gösterilmesini teşvik etmeyi amaçlamaktadır.