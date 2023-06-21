Trakya Üniversitesi, ilk kez dünyanın en iyi üniversiteleri arasında

Trakya Üniversitesi, 112 ülkeden toplam bin 591 üniversitenin değerlendirilmeye uygun görüldüğü sıralamada, 1001+ bandında yer alarak büyük bir başarıya imza attı.

Londra merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE), Birleşmiş Milletler’in (BM) sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sağlayan üniversiteleri kaliteli eğitim, iş ve ekonomik büyüme, iklim eylem planları, eşitsizliklerin giderilmesi, sorumlu tüketim ve üretim, sağlıklı bireylerin yetişmesi gibi konulardaki çalışmalarını dikkate alarak yaptığı "2023 Etki Sıralaması" sonuçlarını açıkladı. Bu sıralamaya göre Trakya Üniversitesi, Karasal Yaşam (SKA15), Sudaki Yaşam (SKA14) ile Sorumlu Üretim ve Tüketim (SKA12) kategorisinde dünya geneli sıralamada 301-400 bandında, Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar (SKA11) ile Sağlık ve Kaliteli Yaşam (SKA3) kategorisinde dünya sıralamasında 401-600 bandında yer aldı. Ayın sıralamada Türkiye genelinde değerlendirmeye alınan 79 üniversite arasında Trakya Üniversitesi, Karasal Yaşam kategorisinde 20., Sudaki Yaşam’da 15., Sorumlu Tüketim ve Üretim alanında 15., Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar kategorisinde 27. sırada, Sağlık ve Kaliteli Yaşam alanında ise 25. sırada yer aldı.

Araştırma, yönetim, sosyal yardım ve öğretim temelli kriterlerle dünya genelinde detaylı bir çalışmaya imza atan Times Higher Education yapmış olduğu 2023 Yılı Etki Sıralamasında Trakya Üniversitesi 100 üzerinden 53.8 puanla genel sıralamada 1001+ aralığında yer aldı.

"Büyük mutluluk duyduk"

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, dünya çapındaki sıralamasında yer almaktan büyük bir mutluluk duyduklarını ifade etti. Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, "Bu başarımız, üniversitemizin öğrencilerimize ve topluma sunduğu değerli çalışmaların bir yansımasıdır. Times Higher Education tarafından gerçekleştirilen ve 112 ülkeden 1591 üniversitenin değerlendirildiği sıralamada Trakya Üniversitesi, ’Sağlık ve Kaliteli Yaşam’, ’Sorumlu Üretim ve Tüketim’ ve ’Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar’ gibi kritik alanlarda elde ettiğimiz başarılar, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine olan bağlılığımızı ve öncülüğümüzü gösteriyor. Aynı zamanda, Trakya Üniversitesi’nin misyonu olan toplumsal sorumluluk ve sürdürülebilirlik alanlarında yaptığımız çalışmaları daha da güçlendirmemiz bir ilham kaynağı oldu” dedi.

Bu başarıda emeği geçen, pay sahibi olan tüm Trakya Üniversitesi ailesi mensuplarına teşekkür eden Tabakoğlu, "Onların özverili çalışmaları ve öğrencilerimize sundukları kaliteli eğitim sayesinde bu başarıyı elde ettik. Ailemizin kıymetli mensuplarının özverisi ve desteği olmadan bu başarıya ulaşmak mümkün olmazdı. İlerleyen süreçte de birlikte çalışarak daha büyük başarılara imza atacağımıza inancım tamdır" ifadelerini kullandı.