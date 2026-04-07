Trakya Üniversitesi'nde çifte derece, Silivri'de danışan kabulüne başladı

Sağlık alanında akademik başarısıyla öne çıkan Diyetisyen Ecem Bakal, Trakya Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nden çifte dereceyle mezun olarak dikkat çekti. Bölüm birinciliği ve fakülte ikinciliği başarısı, genç diyetisyenin bilimsel altyapısını güçlü bir şekilde ortaya koyarken, mesleki kariyerine de iddialı bir başlangıç sağladı.

Dereceyle gelen bilimsel yaklaşım

Eğitim süresince edindiği bilgi ve deneyimi sahaya taşımayı hedefleyen Bakal, danışanlarına bilimsel temellere dayalı, kişiye özel çözümler sunuyor. Modern beslenme yaklaşımlarını bireysel ihtiyaçlarla birleştiren hizmet anlayışıyla, sürdürülebilir sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazandırılması amaçlanıyor.

Silivri’de hizmet vermeye başladı

Silivri Piri Mehmet Paşa Mahallesi’nde yer alan özel sağlık meslek hizmet biriminde danışan kabulüne başlayan Diyetisyen Ecem Bakal; kişiye özel beslenme programları, profesyonel vücut analizi ve kilo kontrol süreçlerine yönelik danışmanlık hizmeti sunuyor.

Merkezde ayrıca; hastalıklarda beslenme tedavisi, çocukluk ve ergenlik dönemi beslenmesi, yaşlılıkta beslenme, sporcu beslenmesi ve yeme bozukluklarına yönelik destek programları da uygulanıyor.

Randevu ve iletişim bilgileri paylaşıldı

Sağlıklı yaşam yolculuğunda profesyonel destek almak isteyen vatandaşlar, 0553 433 59 84 numaralı telefondan randevu oluşturabiliyor. Hizmet noktası, Piri Mehmet Paşa Mahallesi Yemeniciler Geçidi Sokak No:2 Yuma İş Merkezi Kat:1 Daire:2 adresinde faaliyet gösteriyor.

Akademik başarısını sahaya yansıtan Diyetisyen Ecem Bakal, Silivri’de sağlıklı yaşam alanında güvenilir bir alternatif olarak öne çıkıyor.