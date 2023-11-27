Trakya Üniversitesi'nden eski Makedonya Cumhurbaşkanı İvanov'a 'fahri doktora' ünvanı

Trakya Üniversitesi’nde düzenlenen "Müslüman, Hıristiyan ve Yahudi Toplumlarının Bir Arada Yaşamasını Sağlayan Osmanlı Modeli" konulu sempozyumda, eski Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Prof. Dr. Gjorge Ivanov’a fahri doktora beratı takdim edildi.

2009-2019 yılları arasında Makedonya’da Cumhurbaşkanlığı yapan Prof. Dr. Gjorge Ivanov, Trakya Üniversitesi’nde düzenlenen ’Müslüman, Hıristiyan ve Yahudi Toplumlarının Bir Arada Yaşamasını Sağlayan Osmanlı Modeli’ konulu sempozyuma katıldı. Balkan Kongre Merkezi’nde düzenlenen sempozyum, saygı duruşunda bulunularak iki ülkenin milli marşının okunması ile başladı.

Eski Makedonya Cumhurbaşkanı Prof. Dr. Gjorge Ivanov, konuşmasında savaş ve barış kelimeleri taratıldığında 8 milyar 60 milyon kez savaş, 3 milyar 100 milyon kez de barış sözcüğünün geçtiğini vurguladı. Buradan insanlığın kafasının barıştan çok savaşla meşgul olduğu sonucuna varıldığını aktaran Ivanov, insanlık tarihinin son 3 bin 500 yılı incelendiğinde 3 bin 200 yılın savaşlarla, 300 yılın barışla geçtiğinin görüleceğini söyledi. İvanov, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmaların, Rusya-Ukrayna savaşının ve Orta Afrika’daki olayların barışı tehdit eden olaylar olduğuna değindi. Kudüs’ün Yahudiler, Müslümanlar ve Hıristiyanlar için önemine de değinen İvanov, "Kudüs, Yahudiler için birinci ve ikinci tapınaklarının bulunduğu yer olmasının yanı sıra Tevrat’ın büyük bir kısmı için taşıdığı tarihi önemi dolayısıyla en önemli şehir iken, Hıristiyanlar için İsa’nın öğretilerinin ve çektiği işkencelerin tarihi mekanı, Müslümanlar için de Mekke’deki Kabe’den önce ilk kıblenin bulunduğu ve İsra ve Miraç hadisesinin yaşandığı kutsal bir yerdir. Bugün İsrail ile Filistin arasındaki mevcut savaş da kısmen kutsal toprakların kontrolüne ilişkin dini inançlarla ilgilidir" dedi.

Programda konuşan Edirne Valisi Yunus Sezer, sempozyumun dünyanın ihtiyacı olan bakış açısını yansıtacak özellikte bir konuyu içerdiğini ifade etti. Filistin meselesinin aslında bugünkü konunun bir aynası gibi olduğunu aktaran Vali Sezer, "Yüzyıllardır beraber kardeş kardeş yaşayan Yahudi, Müslüman ve Hıristiyan milletleri birbirlerine karşı, özellikle son dönemdeki Gazze’deki olayları da göz önüne aldığımızda nasıl bu kadar toleranssız olduklarını, nasıl bu kadar kötüleşebileceklerini ve on binlerce insanın canına kıyabileceklerini ve onlarca insanın, ibadethanenin nasıl yok edilebileceğini göstermiş durumda" diye konuştu.

Gazze’de yaşanan insanlık dramına dikkat çeken Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, sempozyumun konusunun bu anlamda çok önemli olduğunu aktardı.

Sempozyumun ardından Rektör Tabakoğlu tarafından Ivanov’a fahri doktora beratı takdim edilerek, cübbe giydirildi.