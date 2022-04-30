Trakya yollarında '34 plaka' yoğunluğu

Bayram tatilinin Trakya'da geçirmek isteyen İstanbullu vatandaşların akın etmesiyle Tekirdağ yollarında 34 plakalı araçlar yoğunluk göstermeye başladı.

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  • 30.04.2022 16:11
  • Güncelleme: 30.04.2022 17:05
Trakya yollarında '34 plaka' yoğunluğu
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Modacepte
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Bayram tatilinin Trakya’da geçirmek isteyen İstanbullu vatandaşların akın etmesiyle Tekirdağ yollarında 34 plakalı araçlar yoğunluk göstermeye başladı.

Ramazan Bayramı sebebiyle tatilini mavinin yeşil ile buluştuğu Trakya’daki doğanın güzelliklerde geçirmek isteyen vatandaşların kimisi Kırklareli’nin İğneada ve Kıyıköy tatil merkezlerini seçerken, kimi vatandaşlarda Tekirdağ, Edirne, Çanakkale ve Marmara Adalarına yöneldi. Vatandaşların İstanbul’dan çıkış yapmaya başlamasıyla Tekirdağ yollarında yoğunluklar başladı.

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Tekirdağ’dan daha çok İstanbul plakalı araçlar

İstanbul’dan Tekirdağ yönüne gelen araçlarda genel olarak 59 olan Tekirdağ’ın plakasından daha çok İstanbul’un 34 plakasının olması dikkat çekti. Bayram tatilini Trakya’da geçirecek olan vatandaşlar, bayram tatilinin sonra ermesiyle tekrar dönüş yoluna geçecek. Yollarda herhangi olumsuz bir durumun yaşanmaması için kırsal bölgelerde jandarma ekipleri, şehir kesiminde ise polis ekipleri de denetimlerini sürdürüyor.

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İHA

SHA Editör
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