30 ton çöple Trakya Şiveli Tepki: 'Atma beya'

İstanbul'un yanı başında bulunan Trakya bölgesindeki Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne illeri her yıl yaz aylarında tatilci akınına uğruyor. Başta Kırklareli ve Tekirdağ olmak üzere tatilcilerden geriye binlerce ton çöp belediye temizlik personellerince toplanıyor.
Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç konuyla ilgili yaptığı açıklamada, tatilcilere tepki göstererek her yıl yaz aylarında binlerce tatilci vatandaş ağırladıklarını, gelen tatilcilerin çevre konusunda daha dikkat etmeleri gerektiği konusunda uyarılarda bulundu. Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç, “Selvez koyu, Sazlıdere, Kazliman ve Beldemizde bulunan sahillerin temizlik ve düzenleme çalışmalarına devam etmekteyiz . Özveri ile çalışan bütün mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.
İHAGüncelleme Tarihi: 05 Ekim 2020, 10:37