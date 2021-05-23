Özkök: Davullar Kavaklı’da yeniden çalınacak

Kavaklı Meşe Korusu Tabiat Parkı'nda yapılan tüm Trakya'da ses getiren Kırklareli Kavaklı Güreş Ağası, Kocayusuf Yağlı Pehlivan Güreşleri kaldığı yerden devam etmeye hazırlanıyor. Yapılacak etkinlikle ilgili bir bilgilendirmede bulunan Kıklareli Kavaklı Güreş Ağası Ali Özkök; “Rumeli, Trakya ve Anadolu'da yüzyıllardır süren yağlı güreş geleneğinin büyük etkinliklerinden biridir Kavaklı Güreşleri. Kosova'dan Adıyaman'a. Kırklareli Kavaklı'da havaya akşam serinliği hakim olmaya başlarken, bir yanda davul-zurna sesleri, bir yandan da güreşlerimize katılacak olan Baş Pehlivanların naraları saracak. Zurnanın tiz sesine karşılık insanı yerinden oynatan çok güçlü davul sesiyle başlayacak etkinliğimiz. Ben bu ağalığa bugünde varım, yarında varım, ben bu milli sporumuza hep destek olacağım bu benim dede sporum” dedi.

Hürhaber