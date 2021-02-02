Trakya'da sel! Dereler taştı, araçlar yolda mahsur kaldı

Edirne'de sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış şiddetini artırarak devam ediyor. Meriç ilçesine bağlı Subaşı beldesinde etkili olan sağanak nedeniyle beldenin içerisinden geçen dere taştı. Derenin kenarında bulunan birçok bahçe ve 4 ev sular altında kaldı.

Havsa ilçesinde de şiddetli yağış nedeniyle Söğütlüdere ve Oğulpaşa dereleri taşınca Kırklareli karayolu trafiğe kapandı. Ulaşım D-100 karayolundan sağlanırken, taşkın nedeniyle Enez-İpsala yolu Enez Kaymakamlığı kararıyla trafiğe kapatıldı.

Sağanak sonrası yol çöktü, sokaklar göle döndü

Tekirdağ'da şiddetli sağanak etkili oluyor. Sel nedeniyle taşma noktasına gelen Karacagür Deresi'nde belediye ekipleri tarafından temizlik çalışmaları gece boyunca devam ederken, mahalle sakinleri de nöbet tutuyor.

Malkara ilçesinin özellikle Kuzey kesiminde şiddetli sağanak yağış yaşamı olumsuz etkiliyor. Karacagür mahalle merkezinden geçen derede su seviyesi sınırda. Taşma noktasına gelen dere için Malkara Belediyesi'ne bağlı ekipler ve Karacagür Muhtarı Ethem Öner ile mahalle sakinleri seferber oldu.

Muhtar: “Sabaha kadar uyumayacağız”

Malkara Belediyesi'nin açma çalışmaları sayesinde derenin taşması önlendi. Çalışmalar gecenin ilerleyen saatlerinde devam ediyor. Karacagür Mahallesi Muhtarı Ethem Öner, “Deremiz doldu, ancak taşmadı. Açma çalışmalarını sürdüren Malkara Belediye ekiplerine ve bölgemizde çalışmaları bizzat takip eden Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul'a teşekkür ediyorum. Biz de mahalleli olarak taşma riskine karşı sabaha kadar uyumayacağız, teyakkuzdayız” diye konuştu.

Yolda çökme

Öte yandan ilçe merkezi Şehit Temizer Caddesi üzerinde yoğun yağış nedeniyle rögar kapağı çevresinde küçük çaplı çökme meydana geldi. Kısa sürede olay yerine ulaşan zabıta ekibi, yolu dubayla kapatarak, güvenlik önlemi aldı.

Evlerinde mahsur kalan vatandaşlar iş makinası ile kurtarıldı

Kırklareli'nde şiddetli sağanak sebebiyle evlerinde mahsur kalan vatandaşlar iş makinaları ile kurtarıldı.

Kırklareli'nde sabah saatlerinde başlayan şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kırklareli merkez, bazı ilçeler ve beldelerde su baskınları yaşandı.

Babaeski ilçesinde Çürtlen Deresi'nin taşması sonucu bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Su birikintisi nedeniyle bazı araçlar da yolda kalırken, evlerinde mahsur kalan vatandaşlar iş makinaları ile kurtarılarak ilçedeki otellere yerleştirildi.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin ve İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, Babaeski Kaymakamı Şenol Levent Elmacıoğlu'ndan son durum hakkında bilgi aldı.

İHA

Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2021, 10:52