Trakyaka'dan Uygulamalı Dış Ticaret Okulu

Trakya Kalkınma Ajansı’nca (Trakyaka) 24-28 Şubat tarihlerinde Kırklareli Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü öğrencileri çevre, güvenlik ve küresel ekonomiye bakış konularında eğitim aldı.

Dış Ticaret Okulu’na Kırklareli Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencileri katılım sağladı. Eğitim süresince katılımcılar; "Dış ticarette yönetim stratejileri ve iş geliştirme teknikleri, uluslararası pazarlama ve müşteri bulma teknikleri, dış ticarette yazışma teknikleri, ihracat ve ithalat uygulamaları ve prosedürleri, gümrük mevzuatı ve uygulamaları, teslim şekilleri, dış ticarette kullanılan belgeler, ödeme yöntemleri, ihracat teşvikleri kapsamında devlet destekleri, serbest bölgeler, nakliye ve sigorta işlemleri, dış ticaret muhasebe işlemleri, dış ticarette kalite, çevre, güvenlik ve küresel ekonomiye bakış" konularında eğitim aldı.

Programın son gününde dış ticaret kariyer söyleşisi gerçekleştirildi. Kariyer söyleşisine Zorluteks Tekstil ve Klimexs Endüstriyel Soğutma Sistemleri yetkilileri öğrencilerle dış ticaret tecrübelerini ve sektörün beklentilerini paylaştı. Kariyer programının ardından sertifika töreni gerçekleştirildi.

Öğrencilere sertifikalarını Trakya Kalkınma Ajansı Hizmetler ve İhracat Birimi Başkanı Gamze İnan Sarıca, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Muharrem Ekşi ve Prof. Dr. Serap İncaz verdi.

Program hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.