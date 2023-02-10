Trakyalı ekipler afet bölgesinde enerji ihtiyacı için çalışıyor

Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ), tüm Türkiye’yi yasa boğan depremin ardından, AFAD koordinasyonunda Türkiye’nin en batısından en doğusuna afet bölgelerine desteklerini aralıksız sürdürüyor.

Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli’nde görevli arıza bakım onarım ekipleri AFAD koordinesinde Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesi ile diğer bölgelerin enerji talebini karşılamak için depremin meydana geldiği günden itibaren çalışmalara katıldı. TREDAŞ, üst düzey yöneticiler, işletme müdürleri, mühendisler ve saha personellerinin de dahil olduğu toplam 82 çalışan ile afet bölgesinde enerji sürekliliği için çalışıyor.

Diğer yandan TREDAŞ ekipleri, 3 adet yardım malzemesi dolu kamyon, 3 sepetli araç, 13 tam teşekküllü pikap, 12 adet arazi aracı, biri 22 kVA teleskopik jeneratör olmak üzere toplam 11 adet jeneratör ile depremden etkilenen vatandaşların yanında oldu.

Ayrıca TREDAŞ, bünyesinde bulunan 150 adet telefon güç ünitesini de bölgeye göndererek, yetkililerin kullanımına sundu.