Kocaeli’de sevgilisine evlilik teklifi etmek isteyen genç adam, onlarca insanın mutluluklarına şahit etmek için farklı bir yönteme başvurdu. Tramvayda keman eşliğinde sevgilisinden evlilik teklifi alan genç kadın, hem şaşırdı hem de sevinçten havalara uçtu.

Kocaeli’de yaşayan 34 yaşındaki Okan Kolay, bir yıl önce tanıştığı kız arkadaşına evlilik teklifi yapmak için farklı bir yola başvurdu. Sevgilisine evlilik teklifi etmek için plan yapan Okan Kolay (34), İstanbul’da gezme bahanesiyle kız arkadaşı Tuba Yavuz’u (34) otomobille evden aldı. Aracı stop ettiren ve bozulduğunu söyleyen Okan, kız arkadaşı Tuba’ya otomobili ittirdi. Aracın çalışmadığını söyleyen Okan Kolay, sevgilisi Tuba’yı eve bırakmak için tramvaya bindirdi. Hiçbir şeyden haberi olmayan Tuba Yavuz’un ise morali bozuldu. Tramvayda seyir halindeyken bir anda keman çalması ve sevgilisi Okan Kolay’ın diz çökerek cebinden yüzük çıkarmasına şaşıran genç kadın, sevinçten havalara uçtu. Büyük şaşkınlık yaşayan kadın, sevgilisinin ‘Benimle evlenir misin?’ sorusuna ise ’Evet’ cevabını verdi.

"Hayalimdeki evlilik teklifinin ötesinde bir teklif gerçekleşti"

Büyük şaşkınlık yaşayan Tuba Yavuz, “Hiç böyle bir evlilik teklifi beklemiyordum, çok şaşırdım. Bir yıldır beraberiz. İstanbul’a gezmek için evden çıktık. Arabaya bindik bir süre sonra araba stop etti. Okan arabanın bozulduğunu söyledi. Arabayı ittim. Çok heyecanlıyım, teklif beklemiyordum çünkü yapmayacağını söylüyordu. Okan evlilik teklifinin gereksiz olduğunu söylüyordu. Hayalimdeki evlilik teklifinin ötesinde bir teklif gerçekleşti, hiç böyle bir şey beklemiyordum" dedi.

"Herkesin yaptığını yapmak istemedim"

Farklı bir şey yapmak istediğini söyleyen Okan Kolay, "Herkesin yaptığını yapmak istemedim, değişiklik olsun istedim. Yolda araç bozuldu numarası yaptım. Aracı Tuba’ya ittirdim. Tuba’ya, ’Araç bozuldu İstanbul’a gitmeyelim, seni tramvayla eve bırakayım’ dedim. Tramvayda evlilik teklifi yapacağımdan haberi yoktu. ‘Hayır’ cevabı beklemiyordum, Tuba’nın beni ne kadar çok sevdiğini biliyorum. Hayal ettiğim teklifi yaptım. Evlilik 3 ay içerisinde yapmayı planlıyorum" diye konuştu.