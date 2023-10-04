Tramvayın arkasında tehlikeli yolculuk

Bursa'da hareket halindeki tramvayın arkasına binen çocuk görenlerin yüreklerini ağzına getirdi. Ölüme davetiye çıkaran o anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Tramvayın arkasında tehlikeli yolculuk
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Bursa’da hareket halindeki tramvayın arkasına binen çocuk görenlerin yüreklerini ağzına getirdi. Ölüme davetiye çıkaran o anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Merkez Osmangazi ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde ilerleyen tramvayın arkasına kaçak yollarla binerek seyahat yapan çocuk resmen ölüme meydan okudu. Seyir halindeki tramvaya tutunarak seyahat yapan çocuk görenleri korkuttu. O anlar anbean amatör kameraya yansırken, neyse ki korkulan olmadı.