TransAnatolia 2023, 02-09 Eylül tarihleri arasında Samsun-İzmir arasında gerçekleşecek

Bu yıl 02-09 Eylül tarihlerinde Samsun-İzmir arasında gerçekleşecek TransAnatolia 2023 öncesinde yarışmacılar İstanbul’da buluştu.

Dünyanın en büyük ve zorlu rally raid yarışlarından TransAnatolia, bu yıl 02-09 Eylül tarihlerinde Samsun-İzmir arasında gerçekleşecek. Yarış öncesinde yarışmacılar ve destekçiler İstanbul’da düzenlenen "Yaza Merhaba" etkinliğinde buluştu. 8 Temmuz’da İstanbul Göktürk beldesinde bir araya gelen TransAnatolia yarışçıları, düzenlenen etkinlikte yol notu okuma, Stella kullanımı gibi farklı workshoplara katılırken, çeşitli oyunlarla keyifli bir gün geçirdi. Türkiye’nin en uzun motor sporu rotasında yer alacak yarışmacılara yarış hakkında hem güvenlik hem de akış hakkında bilgilendirmelerin yapıldığı organizasyonda yarışmacılar da kendi aralarında tanışma ve tecrübelerini birbirlerine aktarma fırsatı yakaladı.

Etkinlikte açıklamalarda bulunan TransAnatolia Genel Koordinatörü Burak Büyükpınar, "Eylül ayında gerçekleşecek yarışımız öncesinde yarışa katılacak ve geçtiğimiz yıl yarışa katılmış dostlarımızla doğada buluşup, hem özlem gidermek hem de 100. yıla özel belirlediğimiz çok özel rotamızla ilgili heyecanımızı paylaşmak istedik. TransAnatolia’da bu yıl yarış severleri, her zaman olduğu gibi hız ve heyecan dolu bir rota bekliyor. 2023 yılı rotamızda toplam 17 il sınırından geçeceğiz. Startı Samsun’da alacak yarışçılar, sırasıyla Amasya, Tokat, Sivas, Yozgat, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya, Ankara, Eskişehir, Afyonkarahisar, Uşak, Kütahya, Manisa il sınırlarından geçerek finishi İzmir’de görecek. Bu yıl yarışta her zamanki gibi katılımcılarımız onlar için özenle organize ettiğimiz, tüm detayların düşünüldüğü ortamlarda çok güzel vakit geçirecekler" dedi.