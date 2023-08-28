TransAnatolia bu yıl 13. kez start alacak

Bu yıl 2-9 Eylül 2023 tarihleri arasında 13. kez düzenlenecek olan TransAnatolia’nın, Cumhuriyet’in 100. yılına özel hazırlanan yarış rotası Samsun-İzmir arasında gerçekleşecek.

TransAnatolia, 2-9 Eylül 2023 tarihleri arasında 13. kez yapılacak. Cumhuriyet’in 100. yılına özel hazırlanan yarış rotası Samsun-İzmir arasında düzenlenecek. Yarış hakkında bilgiler veren TransAnatolia Genel Koordinatörü Burak Büyükpınar, “13. kez gerçekleşecek TransAnatolia için geri sayım başladı. 2 Eylül’de Samsun’dan start alacak yarış, toplam 2350 km’lik rotayla 9 Eylül’de İzmir’de sona erecek. Bu yıl yarışa 13 ülkeden 83 araç ve 122 yarışmacı katılıyor. Türk yarışmacıların yanı sıra İspanya, Portekiz, Fransa, İtalya, İngiltere, Yunanistan, Almanya, Rusya, İran ve Hindistan’dan katılım var” dedi.

17 il sınırından geçecek rotanın belirlenme aşamaları hakkında bilgiler veren Büyükpınar, “TransAnatolia’da kat edeceğimiz 2 bin 350 kilometreyi ilk önce harita üzerinde belirliyoruz. Ardında bir ekip rotanın üzerinden geçerek, yarışta rotanın gerçekten geçilip geçilemeyeceğine bakıyor. Pek çok yerde seller nedeniyle hasarlar olabiliyor. Bu kısımlar yeniden düzenlenerek, ana hat belirleniyor. Daha sonra yol notları çıkarma konusunda profesyonel İspanyol bir ekip geliyor ve yarışın yol notunu hazırlıyor, bu süreç yaklaşık bir ayı buluyor. Ardından İtalya’dan başka bir ekip geliyor ve bu ekip de yol notlarının doğru olup olmadığını kontrol ediyor. Yarıştan bir gün önce rota tekrar geçiliyor. Özetle 2350 kilometrelik yarış rotası dört kez geçiliyor” ifadelerini kullandı.