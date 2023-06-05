TransAnatolia'dan Cumhuriyetin 100. yılına özel rota

2-9 Eylül 2023 tarihleri arasında 13. kez düzenlenecek TransAnatolia’nın Cumhuriyetin 100. yılına özel hazırlanan yarış rotası Samsun-İzmir arasında gerçekleşecek. Yarış bu rota ile Karadeniz’den Ege’ye, iki denizi adeta birbirine bağlayacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı izni, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) desteğiyle düzenlenen dünyanın en büyük ve zorlu rally raid yarışlarından TransAnatolia, 2-9 Eylül tarihlerinde Samsun-İzmir arasında yaklaşık 2.300 km’lik bir rotada düzenlenecek.

TransAnatolia’nın 13.yılındaki yarış rotası Cumhuriyet’in 100. yılına yakışır nitelikte çok özel bir ruhla oluşturuldu. 2 Eylül’de Türkiye’nin Kurtuluş Savaşı’nı verdiği, milli mücadelenin başlatıldığı Samsun’dan start alacak yarış, İzmir’in kurtuluş günü olan 9 Eylül’de İzmir’de son bulacak.

Yarış toplam 17 il sınırından geçecek

Startı Samsun’da alacak yarışçılar, sırasıyla Amasya, Tokat, Sivas, Yozgat, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya, Ankara, Eskişehir, Afyonkarahisar, Uşak, Kütahya, Manisa il sınırlarından geçerek İzmir’de sona erecek.

Büyükpınar: "27 farklı ülkeden binin üzerinde yarışmacıyı ağırladık"

TransAnatolia Genel Koordinatörü Burak Büyükpınar, “Motor sporlarına ilgi tüm dünyada gitgide artıyor. Türkiye’de bu artış dünya ortalamasından daha yüksek. Yapılan istatistiklere göre Türkiye’de geçen yıla göre ilgi yüzde 44 arttı. Bunu katılımcı sayılarımızın artışından da net olarak görebiliyoruz. Uluslararası bilinirliğimizin günden güne arttığı TransAnatolia’da, sunduğumuz yüksek standartlarla uzun yarışlara hazırlanmayı hedefleyen üst düzey sporcuların beklentilerini karşılarken amatörlerin de yeteneklerini geliştirebilmelerine imkan veriyoruz” dedi.

Türkiye’de Rally Raid veya Cross Country yarışlarının motor sporları dünyasında yeteri kadar bilinmediği ve yurt dışı kaynaklı yarış organizasyonlarının Türkiye etaplarına katılan Türk yarışçıların sayısının oldukça az olduğu bir dönemden bugünlere geldiklerini belirten Büyükpınar, “TransAnatolia bugün, uzun yıllar motor sporlarının içinde olan ve bu işe gönül veren bir ekibin, doğayı, macerayı ve sporu tek yarışta toplamayı başardığı, 27 farklı ülkeden binin üzerinde yarışmacının Türkiye’nin eşsiz coğrafyasında ağırlandığı büyük bir yarış organizasyonu olarak on üçüncü yılına ulaştı” şeklinde konuştu.

TransAnatolia’dan ülke tanıtımına katkı

Yarışmacılara unutulmaz bir deneyim yaşatan TransAnatolia, aynı zamanda Türkiye’nin eşsiz ve saklı güzelliklerini buluşturarak Türkiye’nin tanıtımına önemli katkılar sağlıyor. Yarışmacılar, bu yıl yarış kapsamında Cumhuriyetin 100. yılı nedeniyle Türkiye’nin en değerli rotalarına götürülecek.

Geçtiğimiz yıl 2 bin 500 km’lik rotasıyla 20 Ağustos’ta Hatay’dan start alan yarış, 27 Ağustos’ta Eskişehir’de sona ermişti. Depremde çok büyük yara alan Hatay, Türk motorsporları tarihinde ilk kez bir yarışa ev sahipliği yapmış ve yarışın startı Hatay Expo alanından verilmişti.