Transformers: Canavarların Yükselişi aralıkta Tivibu'da

Dijital televizyon platformu Tivibu, aralık ayında birbirinden yeni içerikleri seyircisiyle buluşturuyor. Tivibu Kirala-Satın Al klasöründe; bu sene vizyona giren ‘Transformers: Canavarların Yükselişi’, ‘Görevimiz Tehlike’-‘Ölümcül Hesaplaşma Bölüm 1’ filmleri yer alıyor.

Türk Telekom’un dijital televizyon platformu Tivibu, aksiyondan maceraya çok sayıda yeni içeriği aralık ayında platforma dahil ediyor. Seyircilerden tam not alan yapımlar; Dizi, Film, Kirala-Satın Al klasöründe izleyicilerle buluşuyor.

2023’ün en başarılı filmleri Kirala-Satın Al klasöründe

Aralık ayında çok sayıda yeni içeriği izleyicilerin beğenisine sunan dijital televizyon platformu, Kirala-Satın Al klasöründe Tom Cruise’un başrolünde yer aldığı, Görevimiz Tehlike serisinin son filmi olan ‘Görevimiz Tehlike - Ölümcül Hesaplaşma Bölüm 1’i sinemaseverlerle buluşturuyor. Filmde Tom Cruise’a ünlü oyuncular Simon Pegg ve Ving Rhames eşlik ediyor.

Dijital televizyon platformu, Kirala-Satın Al klasöründe yer alan dikkat çekici diğer yapım ise ‘BlackBerry’ filmi oluyor. Bir kitap uyarlaması olan film, dünyanın ilk akıllı telefonunun hızlı yükselişinin ve ardından çöküşünün hikayesini konu ediyor.

Klasörde yer alan bilim kurgu ve macera dolu bir başka yapıt ise ‘Transformers: Canavarların Yükselişi’ filmi oluyor. Film Autobot’larla Decepticon’lar arasındaki savaşa yeni dahil olan Predacon, Terrorcon’lar ve Maximal’ın maceralarını konu ediyor.

Tarih, sanat ve lezzet dolu rotalar Tivilife’ta

Dijital televizyon platformunun birbirinden özel içeriklerin yer aldığı yaşam kanalı Tivilife aralık ayında yepyeni içerikleri izleyicilerle buluşturmaya devam ediyor. Tivilife bu ay Gizem Erman Soysaldı sunuculuğunda ‘Yürüyerek Gel’ programını seyircilerin beğenisine sunuyor. Gizem Erman Soysaldı, her bölümde tanınan ve sevilen bir konukla İstanbul’u geziyor.

Komediden, drama, dramdan aksiyona birçok film Tivibu Film klasöründe

Sinemaseverlerin beğenisini kazanan filmleri izleyicileriyle buluşturan dijital televizyon platformu aralık ayında, ‘Sisu’, ‘Living’, ‘Beni Sev’, ‘Traitor’ ve ‘Düşler Fabrikası’ filmlerini arşivine ekledi. ‘Sisu’, İkinci Dünya Savaşı’nın son günlerinde bir yandan hava şartlarıyla boğuşurken bir yandan da Naziler karşısında hayatta kalmak için mücadele eden eski bir askerin hikayesini konu ediyor.

Yine klasörde yer alan ve ünlü oyuncu Bill Nighy’ye en iyi erkek oyuncu dalında Oscar adaylığı getiren ‘Living’ filmi ise İkinci Dünya Savaşı sırasında ömrünün son günlerini yaşayan bir adamın hikayesini ele alıyor.

Film klasöründe aralık ayında sadece yabancı değil Türk yapımları da bulunuyor. Cansu Tosun, Tolga Güleç ve Özlem Maden’in oynadığı ‘Beni Sev’, iki kadın ve bir adam arasında yaşanan bir aşk üçgenini konu ediyor.

Klasörde yer alan diğer yapım ise Marco Bellocchio’nun yönettiği ‘Traitor’ filmi oluyor. Film, 1980’lerde Sicilya’daki ilk mafya muhbiri Tommaso Buscetta’nın gerçek hayatını anlatıyor.

Dijital televizyon platformu, aralık filmleri arasına çocuk seyircileri için de birbirinden eğlenceli içeriği platforma dahil ediyor. Klasörde yer alan animasyon filmi ‘Düşler Fabrikası’ özel yeteneklerini kötüye kullanan bir çizgi film karakterinin maceralarını anlatıyor.

Billions ve daha fazlası Tivibu Dizi klasöründe

Dizi tutkunlarından tam not alan dizileri izleyicilerle buluşturan dijital televizyon platformu, ‘Billions’, ‘The Wall’ ve ‘The House of Promises’ dizilerini aralık ayında dizi klasöründe seyircilerinin beğenisine sunuyor.

Paul Giamatti’nin başrolde olduğu Amerikan draması ‘Billions’, başarılı yatırımcı Bobby Axelrod ile zeki ve yüksek mertebedeki hükümet avukatı Chuck Rhoades arasındaki çatışmayı ele alıyor.

Dizi klasöründe aralık ayında öne çıkan bir diğer yapım ise Kanada’nın soğuk kış atmosferinde geçen polisiye ‘The Wall’ dizisi oluyor.

Klasörde yer alan bir diğer yapım ‘The House of Promises’ dizisi 1920’li yıllarda Berlin’de geçen bir aşk hikayesini anlatıyor. 2 sezon olan dizinin yönetmen koltuğunda Sherry Hormann ve Umut Dağ oturuyor.

BBC’nin sevilen belgeselleri Tivibu Belgesel klasöründe

Sayısız belgesel içeriğini her ay ekranlara getiren dijital televizyon platformu aralıkta BBC’nin en çok izlenen belgesellerinden “Attenborough’s Wonder of Song” ve “Planet Earth” yapımlarını platforma dahil ediyor. Gezegenin geleceği için belgesel üretmeye 97 yaşında da devam eden David Attenborough’nun Planet Earth serisi gelmiş geçmiş en çok beğenilen belgesel serileri arasında yer alıyor.