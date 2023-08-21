Trap sporunda iki kupa daha

Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, katıldığı turnuvalarda kupaları toplamaya devam ediyor. Son olarak Trap sporcusu Müfit Güner, Hayrabolu ve Çorlu’da düzenlenen turnuvalarda iki derece elde etti.

Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Müfit Güner, ağustos ayı içinde katıldığı iki yarışmada gösterdiği başarılı performanslarla 1 şampiyonluk ve 1 üçüncülük kazandı. Hayrabolu Belediyesi tarafından organize edilen Ayçiçeği Festivali çerçevesinde, 13 Ağustos’ta düzenlenen Trap Atıcılık Yarışması Profesyonel kategoride üçüncü olan Güner, 20 Ağustos’ta Çorlu Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen Zafer Kupası Trap Yarışması Profesyonel kategorisinde ise şampiyonluk sevinci yaşadı.

Güner, daha önce de katıldığı ulusal ve yerel yarışmalarda başarılı sonuçlarıyla dikkat çekmişti. Güner, elde ettiği başarılarda Süleymanpaşa Belediyesi’nin desteğinin büyük payı olduğunu ifade ederek, destek verenlere teşekkür etti.

“Spora desteğimiz kupalar olarak geri dönüyor”

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar ise başarılı sporcuyu tebrik ederek, şu açıklamada bulundu:

“Süleymanpaşa Belediyesi olarak spora ve sporcu yetiştirmeye önem veriyoruz. Bu anlayış gereği şehrimizde yaklaşık 70 spor tesisi inşa ettik. Bu tesislerde çok sayıda sporcumuz eğitim aldı, almaya devam ediyor. Spora verdiğimiz bu destek bizlere başarılı sporcular ve madalyalar, kupalar olarak geri dönüyor. Bunun en güzel örneklerinden biri de başarılı Trap sporcumuz Müfit Güner oldu. Kıymetli kardeşimiz, katıldığı tüm yarışmalarda önemli başarılar kazanarak bizleri gururlandırdı. Son olarak Hayrabolu ve Çorlu’da aldığı kupalar dolayısıyla Trap sporuna gönül vermiş kardeşimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.”