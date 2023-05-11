TREDAŞ'da yapay zeka dönemi başladı

Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ), elektrik iş güvenliğinde dünyanın ilk yapay zeka tabanlı erken uyarı sistemi EWSAI programının tanıtımı yapıldı.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da yaklaşık olarak 2 milyon kullanıcıya elektrik dağıtım hizmetini sağlayan kurum, elektrik iş güvenliğinde dünyanın ilk yapay zeka tabanlı erken uyarı sistemi Electrical Work Safety wt. Artificial Intelligence (EWSAI) programını devreye aldı.

Sahada yaşanan ölümlü ve ölüm potansiyeli yüksek iş kazalarının büyük bölümünü havai hatlardan kaynaklı elektrik çarpılması sebebiyle gerçekleştiğinin bilinmesinin ardından üç yıldır sürdürdüğü araştırma ve geliştirme programlarının sonucunda, çözüm ortağı Ayvos firması ile birlikte yapay zeka tabanlı iş güvenliği otomasyonu EWSAI’yi iş modellerine entegre etti.

EWSAI otomasyon sistemini saha operasyonlarında kullanmaya başlayan kurum, sahada yürütülen çalışmaların yapay zeka teknolojisiyle gerçek zamanlı izlenerek, insan kaynaklı ihlal ve ihmallerin önüne geçilmesini hedefliyor.

Sitemin tanıtımı için Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde bulunan TREDAŞ Teknik Eğitim Merkezinde program düzenlendi. Programda TREDAŞ Genel Müdürü Reşit Bilgili konuşma yaptı. Konuşmasında yapay zekanın nihai sonuca yaklaşık 4 yıllık çalışma sonucu ulaştıklarını belirten Bilgili, “İnanmakta biraz zorluk çektik ama geldiğimiz noktada çok meşakkatli bir çalışma oldu bu. 4 yıla varan bir sürede yapılan çalışmaların neticesi. Sonucunda bugün bunun mümkün olacağını gördük. Enerji çalışanlarımızın ayağına taş değmesin diyorum. Bu çalışmaları sürekli geliştirmek önemli. Bu adımı daha ileriye götürmek önemli. Sektör olarak bunun bir adım olduğunu düşünüyorum. Çalışmalarımız artarak, kalitesinin de artarak devam edeceğini ümit ediyorum” dedi.

Bilgili sistemin ‘TREDAŞ’ın Can Dostu’ diye nitelendirdiğini vurgulayarak bu sayede iş kazalarını en aza indireceklerini anlattı. Konuşmaları arından sitemin simülasyonu yapıldı.

Sistem nasıl çalışıyor

EWSAI, çok katmanlı yapay sinir ağı tabanlı görüntü işleme algoritmaları ile platformlu aracın uygun alanlarına konumlandırılan hareketli kameralar aracılığıyla arıza onarım bakım çalışmalarını yapay zekâ ile 7 gün 24 saat esasına dayanarak izleyebiliyor. Video analitik altyapısı ile internet erişimine ihtiyaç duyulmaksızın üzerinde çalışma yürütülen şebeke ve şebekenin yapısına göre alınması gereken güvenlik önlemleri risk oluşmadan önce tespit edilerek, gerçek zamanlı ve sesli olarak çalışanlara iletiliyor. Çalışanların anlık hatalar yapması durumunda da benzer analiz yöntemi ile çalışanları uyaran yapay zeka sistemi ile kaza ve ramak kala olayların oluşumu büyük ölçüde azaltılabiliyor.