Tren vagonları tek tek arandı
Balıkesir'de jandarma ekipleri, TCDD'ye ait trenlerde 30 personelin katılımı ile asayiş uygulaması yaptı.
Balıkesir’de jandarma ekipleri, TCDD’ye ait trenlerde 30 personelin katılımı ile asayiş uygulaması yaptı.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, 6 ekip ve 30 personelin katılımı ile suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması maksadı uygulamalarına TCDD’ye ait trende de yaptı. Tren uygulamasında, 12 yolcu vagonunda, 272 şahsın kimlik kontrolü yapılırken, araması olan kimseye rastlanmadı.
Bavullarda tek tek jandarmaya ait köpekle arandı.