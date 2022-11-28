Trende yangın ve yolcu kurtarma tatbikatı gerçeğini aratmadı

Başkentte toplu ulaşımda önemli bir yere sahip ANKARAY hattında bulunan Maltepe İstasyonu’nda gerçeğini aratmayan “trende yangın ve yolcu kurtarma tatbikatı” gerçekleştirildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) EGO Genel Müdürlüğü ANKARAY İşletmesi ve Ankara İtfaiyesi; kent içi ulaşımında önemli yere sahip olan ANKARAY hattının Maltepe İstasyonu’nda ortaklaşa bir tatbikata imza attı. ABB Sağlık İşleri Daire Başkanlığı’nın da sedye ve ambulansla destek verdiği “trende yangın ve yolcu kurtarma tatbikatı” başarılı bir şekilde tamamlandı.

Ekipler yaralılara anında müdahale etti

Maltepe İstasyonu’na yanaşan içi duman dolu vagona giren Ankara İtfaiyesi ekiplerinin, yolcuları başarılı bir şekilde çıkardığı tatbikatta, vagon içindeki duman da kısa sürede tahliye edildi.

Yaralılara acil durum ekiplerinin müdahalede bulunduğu tatbikatta, yaralılar trenden çıkarılarak sedyeye alındı ve bekleyen ambulanslara götürüldü.

Başarıyla tamamlanan tatbikatı yerinde izleyen acil durumlarda daha hızlı ve güvenli bir biçimde müdahalenin gerçekleştirileceğini aktaran EGO Genel Müdürlüğü ANKARAY İşletmesi Şube Müdürü Onur Özcan, “ANKARAY İşletmesi Şube Müdürlüğünün ve Ankara İtfaiyesi’nin ortaklaşa yürüttüğü çalışmada Maltepe İstasyonu’nda trende yangın ve yolcu kurtarma tatbikatını gerçekleştirdik. Yapılan bu çalışma sayesinde itfaiye ekiplerinin ANKARAY İstasyonlarında acil durumlarda daha hızlı ve güvenli bir biçimde olaylara müdahale etmesini amaçlıyoruz. Ayrıca ANKARAY personelimizin de bu tür acil olaylara her daim hazır olmasını sağlamış bulunuyoruz” ifadelerine yer verdi.