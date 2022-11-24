Trendyol, 'Arkadaşlarınla Al' özelliği ile online alışverişi sosyalleştiriyor

E-ticaret platformu Trendyol online alışverişi sosyalleştiriyor. İndirim özelliği ile satıcılar grup siparişi alabilecekken, müşteriler de arkadaşları ile birlikte daha uygun fiyata online alışveriş yapma deneyimi kazanıyor.

Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol, e-ticaret ekosistemine yenilikler kazandırmaya devam ediyor. Uygulamaya konulan “Arkadaşlarınla Al” özelliği ile online alışveriş daha sosyal hale geliyor.

E-ticaret platformundan “Arkadaşlarınla Al” özelliği hakkında şu açıklama yapıldı:

“Arkadaşlarınla Al” özelliği ile müşteriler satıcıların belirlediği ürünleri arkadaşlarıyla beraber daha indirimli bir şekilde satın alabilecek. Müşterilerin indirimden faydalanması için; satıcılar tarafından belirlenen ürünü Arkadaşlarınla Al fiyatı ile sepete eklemesi veya arkadaşının paylaştığı linke tıklayarak ürünü satın alması gerekiyor. Grup başlatıldığından itibaren 24 saat içerisinde gruba özel linkin belirli platformlar üzerinden paylaşılması, belirlenen kişi sayısı kadar satın alım yapılması için önem taşıyor.

En az 2 kişilik gruplar belirlenecek

Paylaşılacak linkler ile online alışveriş deneyimlerini sosyal bir hale getiren e-ticaret platformu müşterilerinin, ürüne indirimli sahip olmak için, satıcının belirlediği grup sayısına ulaşmaları gerekecek. Grup sayıları en az 2 en fazla 10 kişi olarak satıcılar tarafından belirlenebilecek.

Satıcılara indirim çeşitlendirme imkanı sunacak

“Arkadaşlarınla Al” indirim özelliği ile e-ticaret platformu satıcılarına da fayda sağlanmış olacak. Grup alımları için indirim sağlayabilecekleri bir araca sahip olacak olan e-ticaret platformu satıcıları, bu yolla satışlarını, ürün değerlendirme adetlerini, müşteri sayılarını, ve ürün görüntülenme oranlarını artırabilecekler.