Trendyol 'Ramazanda Birlik Vakti' hareketi ile ihtiyaç sahiplerine gıda paketi ulaştıracak

E-ticaret platformu Trendyol, ‘Ramazanda Birlik Vakti’ dayanışma hareketi ile Kızılay iş birliğinde, Türkiye’nin dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine binlerce gıda paketi ulaştırmayı hedefliyor.

Türkiye’nin önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol, Kızılay iş birliğinde başlattığı ‘Ramazanda Birlik Vakti’ kampanyası ile Ramazan ayı boyunca Türkiye’nin dört bir yanındaki ihtiyaç sahibi vatandaşlara binlerce gıda paketi ulaştırmak üzere harekete geçti. Kampanya kapsamında e-ticaret platformu müşterileri, ‘Ramazanda Birlik Vakti’ sayfası üzerinden diledikleri sayıda Ramazan kolisi satın alarak ihtiyaç sahiplerine destek olabilecek, buna karşılık e-ticaret platformu da aynı sayıda koliyle katkı sunacak.

Yapılan açıklamaya göre, ‘Bir Ramazan kolisi sizden, bir Ramazan kolisi Trendyol’dan’ sloganıyla duyurulan kampanya kapsamında, ihtiyaç sahiplerinin Ramazan sofralarına katkıda bulunmak isteyen herkes, e-ticaret platformunun “Ramazan’da Birlik Vakti” sayfasından dayanışma hareketine katılabiliyor. E-ticaret platformunun deprem bölgesine verdiği destek kapsamında bu bölgeden belirlenen tedarikçi firma (Başhan Gıda) tarafından hazırlanan Ramazan kolisi, 450 TL fiyatla satışa sunuluyor. Zengin içeriğiyle undan salçaya, bakliyattan yağa 16 temel gıda maddesini içeren Ramazan kolisi, platformdan herhangi bir satın alma işleminde olduğu gibi sepete ekleniyor ve işlemler kargo bedeli ödenmeden tamamlanıyor.

İhtiyaç sahibini Kızılay belirliyor

Ramazanda Birlik Vakti kampanya sayfasında, satın alma işlemleri sırasında müşteriler kendi adreslerini seçerek ilerleyebiliyor. Ancak satın alınan Ramazan kolileri, alıcı adresine gönderilmeden, Kızılay koordinasyonunda, doğrudan ihtiyaç sahibi vatandaşların adresine ulaştırılıyor. Belirli bir kişiye gönderilmek üzere gıda paketi satın almak isteyen kullanıcılar ise, platformda yer alan diğer Ramazan gıda paketi seçeneklerini değerlendirerek istedikleri teslimat adresini seçebiliyorlar.

E-ticaret platformunun “Ramazan’da Birlik Vakti” hareketine trendyol.com/s/ramazan-birlik-vakti-2024 adresinden ulaşıldığı belirtildi.