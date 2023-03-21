Trendyol, 'Ramazanda Birlik Vakti' ile dayanışma hareketi başlattı

Afet bölgesine desteğini sürdüren Trendyol, ’Ramazanda Birlik Vakti’ hareketi ile bölgeyle dayanışmaya çağırıyor. Afetten etkilenen vatandaşlara binlerce gıda paketi gönderen ve Ramazan gıda paketlerinin bölgeye ulaştırılmasını üstlenen e-ticaret platformu, herkesi bu destek hareketine katılmaya davet ediyor.

E-ticaret platformu Trendyol, ülkemizde yaşanan afetin yaralarını sarmak adına ilk günden bu yana çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak, depremden etkilenen vatandaşlarla dayanışmaya yeni bir adım ekleyen e-ticaret platformu, ’Ramazanda Birlik Vakti’ hareketini başlattı. E-ticaret platformu, ilk katkıyı yaparak Ramazan gıda paketlerini bölgeye ulaştırırken, herkesi bu dayanışmaya ortak olmaya davet ediyor.

Yapılan açıklamaya göre, Ramazan’da Birlik Vakti kapsamında satışa sunulan gıda paketleri, Trendyol’un lojistik imkanları ile hiçbir ticari amaç olmaksızın, komisyonsuz, kargo ücretsiz olarak deprem bölgesine ulaştırılıyor. 13 üründen oluşan temel gıda paketleri 299 TL’den satışa sunuluyor.

Detaylı bilgiye trendyol.com/s/ramazanda-birlik-vakti adresinden ulaşıldığı belirtildi.