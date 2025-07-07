Trendyol 1. Lig 2025-2026 Sezonu fikstürü belli oldu

Trendyol 1. Lig 2025-2026 Sezonu fikstür çekimi, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleştirildi.

Orhan Saka Konferans Salonu’nda yapılan törene TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, TFF Yönetim Kurulu üyeleri ile Trendyol 1. Lig’de yer alan kulüplerinin başkan ve temsilcileri katıldı. Fikstür çekimi öncesi konuşan TFF 1. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, A Milli Takım ve Süper Lig’den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mecnun Otyakmaz, "Pençe-Kilit Harekatı operasyon bölgesinde icra edilen arama-tarama faaliyeti esnasında şehit düşen kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet; kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve milletimize başsağlığı diliyoruz" sözleriyle şehitlerimizi andı.

Yeni sezonun hayırlı uğurlu olmasını dileyen Otmakmaz, "Yeni bir sezonu daha birlikte karşılamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Öncelikle geçtiğimiz sezon ligimizde yer alan kulüplerimizi ortaya koydukları mücadeleden dolayı kutluyorum. Türkiye’nin dört bir yanından kulüplerimizin mücadele ettiği Trendyol 1. Lig’de seyir zevki ve rekabet her geçen gün daha da artmaktadır. İnşallah yeni sezonda da çok daha çekişmeli ve heyecanlı bir lig yaşayacağız" dedi.

Kulüp başkan ve temsilcileri tarafından gerçekleştirilen fikstür çekimine TFF Lig Yönetim Direktörü Besim Yalçın ve TFF Maç Planlama Müdürü Serkan Karasakaloğlu eşlik etti. Tören, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Trendyol 1. Lig’de sezon planlaması

Trendyol 1. Lig’de sezon 8, 9, 10, 11 Ağustos 2025 tarihlerinde başlayacak ve 26, 27, 28, 29 Aralık 2025 tarihlerinde oynanacak olan müsabakalar sonrasında devre arası verilecek. İkinci yarı 9, 10, 11, 12 Ocak 2026 tarihlerinde oynanacak olan müsabakalarla başlayacak ve normal sezon 2 Mayıs 2026 tarihinde sona erecek.

Trendyol 1. Lig’de ilk hafta karşılaşmaları şu şekilde:

Erzurumspor FK - Sivasspor

Atakaş Hatayspor - Ankara Keçiörengücü

Ümraniyespor - Manisa FK

İstanbulspor - Serik Belediyespor

Esenler Erokspor - Adana Demirspor

Iğdır FK - Sarıyer

Boluspor - Vanspor FK

Bandırmaspor - Sakaryaspor

Çorum FK - Amed Sportif Faaliyetler

Bodrum FK - Pendikspor