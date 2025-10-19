Trendyol 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 0 - Sivasspor: 0
Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında karşılaştığı Sivasspor ile 0-0 berabere kaldı.
Trendyol 1. Lig’in 10. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında karşılaştığı Sivasspor ile 0-0 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
2. dakikada Sivasspor’un orta alandan geliştirdiği atakta Cihat Çelik, ara pasını defansın arkasına sarkan Bekir Böke’ye aktardı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Bekir, kaleciyi geçemedi.
18. dakikada Sivasspor’un sağ kanattan geliştirdiği atağında topu alan Daniel Avramovski, ara pasını Bekir Böke’ye gönderdi. Bekir’in şutu az farkla auta çıktı.
72. dakikada Sivasspor’un sol kanattan geliştirdiği atakta Aly Malle topu içeri ortaladı. Meşin yuvarlakla buluşan buluşan Valon Ethemi, fileleri havalandırdı ancak gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
77. dakikada Keçiörengücü’nün sol taraftan başlattığı atağında Francis Ezeh topu hızla ileri taşıdı. Ezeh’in ceza sahası dışından yaptığı şutta meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
Stat: Keçiören Aktepe
Hakemler: Ozan Ergün, Kemal Elmas, Mustafa Güçer
Ankara Keçiörengücü: Mehmet Erdoğan, Berkan Keskin, Mexer, Oğuzcan Çalışkan, Ali Dere, Hüseyin Bulut (Odise Roshi dk. 82), İbrahim Akdağ, Halil Can Ayan, Francis Ezeh, Ali Akman (Eduard Rroca dk. 77), Mame Diouf (Junior Fernandes dk. 70)
Yedekler: Aykut Özer, Abdullah Çelik, Erkam Develi, Hakan Bilgiç, Alper Potuk, İshak Karaoğul, Süleyman Luş
Teknik Direktör: Sedat Ağçay
Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Aaron Appindangoye, Mert Çelik, Emirhan Başyiğit, Yusuf Cihat Çelik (Kamil Fidan dk. 88), Chariloas Charisis (Özkan Yiğiter dk. 80), Emre Gökay (Aly Malle dk. 60), Daniel Avramovski, Valon Ethemi (Benjamin Mbunga-Kimpioka dk. 80), Bekir Böke (Aliou Badji dk. 88)
Yedekler: Göktuğ Bakırbaş, Serhan Kaan Sarman, Okan Erdoğan, Feyzi Yıldırım, Yusuf Çağlar Kefkir
Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz
Sarı kartlar: Emirhan Başyiğit, Daniel Avramovski, Aaron Appindangoye, Valon Ethemi (Sivasspor) Francis Ezeh, Junior Fernandes (Ankara Keçiörengücü)