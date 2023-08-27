Trendyol 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 1 - Adanaspor:0

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında Adanaspor'u 1-0 mağlup etti.

Trendyol 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 1 - Adanaspor:0
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Trendyol 1. Lig’in 3. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında Adanaspor’u 1-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

21. dakikada sol kanattan Muharrem Cinan’ın pasında topla buluşan Melih İnan’ın ceza sahası sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak savunmadan geri döndü.

36. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Bardhi’nin kullandığı serbest vuruşta kaleci Arda Akbulut topu kornere çeldi.

90+5. dakikada Bahadır Yıldırım’ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Şahverdi Çetin sağ çaprazdan topu ağlara gönderdi. 1-0

Hakemler: Yunus Dursun, Özcan Sultanoğlu, Göktuğ Hazar Erel

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Muharrem Cinan, Arda Hilmi Şengül, Erkam Reşmen, Bahadır Yıldırım, Erkam Develi, Orhan Nahırcı (Şahverdi Çetin dk. 59), Bardhi, Mara (Musa Caner Aktaş dk. 68), Innocent (Mayi dk. 58) Melih İnan (Camara dk. 82)

Yedekler: Ömercan Avcı, Dembele, Bilal Budak, Halil Can Ayan, Özer Özdemir, Haşim Arda Sarman

Teknik Direktör: Cenk Özcan

Adanaspor: Arda Akbulut, Ferhat Katipoğlu, Fatih Kurucuk, Evren Korkmaz, Mehmet Feyzi Yıldırım (Hüseyin Öztürk dk. 86), Hakkı Türker (Diakite dk. 46), Kubilay Aktaş (Harun Alpsoy dk. 77), Mbu (Yepie dk. 76), Tetteh (Chapmness dk. 62), Dabo, Metehan Altunbaş

Yedekler: Muhammed Emin Çelik, Batuhan Yılmaz, Mutlu Aksu Doğan, Cem Güzelbay, Burhan Tuzun

Teknik Direktör: Özhan Pulat

Gol: Şahverdi Çetin (dk. 90+5) (Ankara Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Ferhat Katipoğlu, Evren Korkmaz, Fatih Kurucuk, Mehmet Fevzi Yıldırım (Adanaspor), Orhan Nahirıcı, Erkam Reşmen, Metin Uçar (Ankara Keçiörengücü)