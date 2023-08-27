Trendyol 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 1 - Adanaspor:0
Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında Adanaspor'u 1-0 mağlup etti.
Trendyol 1. Lig’in 3. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında Adanaspor’u 1-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
21. dakikada sol kanattan Muharrem Cinan’ın pasında topla buluşan Melih İnan’ın ceza sahası sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak savunmadan geri döndü.
36. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Bardhi’nin kullandığı serbest vuruşta kaleci Arda Akbulut topu kornere çeldi.
90+5. dakikada Bahadır Yıldırım’ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Şahverdi Çetin sağ çaprazdan topu ağlara gönderdi. 1-0
Hakemler: Yunus Dursun, Özcan Sultanoğlu, Göktuğ Hazar Erel
Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Muharrem Cinan, Arda Hilmi Şengül, Erkam Reşmen, Bahadır Yıldırım, Erkam Develi, Orhan Nahırcı (Şahverdi Çetin dk. 59), Bardhi, Mara (Musa Caner Aktaş dk. 68), Innocent (Mayi dk. 58) Melih İnan (Camara dk. 82)
Yedekler: Ömercan Avcı, Dembele, Bilal Budak, Halil Can Ayan, Özer Özdemir, Haşim Arda Sarman
Teknik Direktör: Cenk Özcan
Adanaspor: Arda Akbulut, Ferhat Katipoğlu, Fatih Kurucuk, Evren Korkmaz, Mehmet Feyzi Yıldırım (Hüseyin Öztürk dk. 86), Hakkı Türker (Diakite dk. 46), Kubilay Aktaş (Harun Alpsoy dk. 77), Mbu (Yepie dk. 76), Tetteh (Chapmness dk. 62), Dabo, Metehan Altunbaş
Yedekler: Muhammed Emin Çelik, Batuhan Yılmaz, Mutlu Aksu Doğan, Cem Güzelbay, Burhan Tuzun
Teknik Direktör: Özhan Pulat
Gol: Şahverdi Çetin (dk. 90+5) (Ankara Keçiörengücü)
Sarı kartlar: Ferhat Katipoğlu, Evren Korkmaz, Fatih Kurucuk, Mehmet Fevzi Yıldırım (Adanaspor), Orhan Nahirıcı, Erkam Reşmen, Metin Uçar (Ankara Keçiörengücü)